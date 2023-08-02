Генеалог-детектив рассказал о поиске матери для удочеренной немцами клиентки

Генеалог-детектив Лев Кубис рассказал о случае в практике, когда на протяжении года искал биологическую мать для удочеренной немцами клиентки. До обращения к специалисту женщина 13 лет безуспешно сама искала родственницу.

Гражданка Германии пришла в агентство Кубиса, когда ей был 41 год. О том, что ее родители приемные, женщина узнала в 27 лет.

«С точки зрения физических и материальных затрат сложным был поиск для гражданки Германии, она пришла к нам в агентство в 41 год. Женщина была уроженкой города Алматы, биологическая мама оставила ее в роддоме, и вскоре она была удочерена немцами, которые тогда проживали возле Алматы. Потом ее родители эмигрировали в Германию, накануне развала Советского Союза. О том, что ее удочерили, клиентка узнала в 27 лет. Женщина 13 лет безуспешно сама искала биологическую мать, а мы занимались ее заказом целый год! И что удивительно, нашли ее маму не в Казахстане, а возле озера Иссык-Куль, в Киргизии, живущей на каких- то дачах. Ей на тот момент было 82 года. Наша клиентка тут же полетела в Бишкек из Германии, поехала к маме, на это озеро Иссык-Куль, на дачи. Она провела с ней две недели и потом вернулась домой в Германию. После этого они общались где-то полтора года, а дальше мама умерла», - привел Кубис подробности истории.

Специалист признался, что клиентка до сих пор благодарит за решение ее вопроса. Генеалог говорит: в начале карьеры каждый поиск для него был эмоционально трудным.

«Потому что, когда надо прийти к биологической матери, женщине, которую ты не знаешь, приехать в ее город, страну и лично поговорить, психологически это было очень тяжело. При этом надо все сделать очень дипломатично, аккуратно, чтобы никто из родственников не понял, не догадался. Ты приходишь к ней домой, отводишь куда-то в сторонку, объясняешь, по какому вопросу приехал, и спрашиваешь, где и как она будет готова пообщаться на эту тему. Иногда женщина говорит, что дома одна и можно зайти, пообщаться. Другая предлагает встретиться в кафе. В третьем случае обмениваемся телефонами и договариваемся встретиться. По-разному. И, конечно, когда открывают дверь мужья, им приходится как-то завуалированно объяснять, что мне нужна ваша супруга, для нее есть информация, ищут родственники. Это все было тяжело», - признался он.

Основная профессия Кубиса – частный детектив. О том, как он стал им и работал с американскими семьями, усыновлявшими детей из Украины, Белоруссии и России, читайте в нашем материале.