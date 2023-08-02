История тебя: генеалог-детектив о поиске родственников, одноклассников, сослуживцев и биологических родителей
Детектив Лев Кубис назвал учреждения, помогающие в составлении семейного древа.
© Личный архив Льва Кубиса
Вы знаете своих прабабушку или прадедушку? А если усложним задачу и добавим еще поколение: кто ваша прапрабабушка? Чем занимались ваши предки, откуда вы родом?
А вот Лев Кубис знает и сможет быстро построить генеалогическое древо практически любому человеку. Он помогает найти потерянных родственников, а людям, которые были усыновлены, отыскать биологических родителей.
Издание «Страсти» попыталось разобраться в семейных узах и поговорило с генеалогом и детективом с почти двадцатилетним стажем (генеалогия является вспомогательной исторической дисциплиной (прикладной исторической дисциплиной) и занимается изучением родственных взаимосвязей людей, прим. «Страсти») Львом Кубисом.
Расскажите про ваш опыт работы, кто вы по образованию? Вы работали следователем?
Мой опыт уже составляет больше 18 лет в сфере поиска людей. По образованию я экономист и юрист, у меня два высших образования. Следователем я не работал, как и в органах МВД.
Почему решили стать частным детективом?
Все само собой получилось, я не собирался, не планировал. В свое время меня позвал в этот бизнес друг, он плотно работал с американскими семьями, которые усыновляли детей из стран СНГ в начале 2000-х годов. Америка усыновляла детей из Украины, из Белоруссии, из Казахстана, из России, с Кавказа, постсоветского пространства. И соответственно все приемные дети, которые там живут, не воспитывались в парадигме того, что от них не скрывается факт усыновления. Дети знают, что они приемные, знают, в какой стране рождены. И в жизни любого такого приемного ребенка возникает момент, когда он хочет узнать, кто его биологическая мать, кто отец, кто родственники, какую генетику в себе несет. Чтобы ответить на все вопросы, мы выполняли эти поиски. Мой путь в сфере оказания услуг по поиску людей начался именно в этом направлении. Мы искали детей для биологических родителей, для детей, которые были усыновлены за рубеж, в частности, США. Потом я расширил географию и стал работать с Германией, потому что туда уехало очень много людей с постсоветского пространства. И Германия также усыновляла наших детей. Я помогал выполнять поиски и начал расти в этом направлении. Со временем стал заниматься поиском любых родственников: отцов, братьев, сестер, бабушек, дедушек и так далее.
Ваш опыт работы частным детективом составляет 18 лет. Что изменилось с тех пор, как начинали свою деятельность, если сравнить 18 лет назад и сейчас?
Есть такой интересный момент: я вспоминаю 2004 год, когда начал ездить по незнакомым мне городам, странам постсоветского пространства, тогда не было онлайн-карт, приложений в телефонах и т.д. Тогда еще были кнопочные телефоны в своей основной массе. И мне пришлось покупать бумажные карты в киосках, каким-то образом искать адреса, родственников, это все было крайне неудобно. А с развитием интернета и технологий стало проще ориентироваться, находить гостиницы в незнакомых местах. Благодаря Яндекс-картам и им подобным все, что тебе нужно в незнакомом месте, стало проще найти. Коммуникация с людьми стала проще, потому что появился WhatsApp* (принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена), стало легче переписываться, обмениваться данными.
Наверное, сегодня больше запросов?
Динамика по запросам такая же. Не могу сказать, что сейчас их больше, чем раньше. Если говорить про Америку, то да, оттуда раньше шло очень много запросов, видимо, был острый спрос на все это. Но опять же спрос порождает предложения, и с американцами мы работали очень много, помогая находить биологических родителей приемным детям. Но сейчас спрос заметно снизился. Наверное, основная масса людей, которая хотела это сделать, – все сделала. У меня спрос тот же самый, просто приходят люди со всех концов света, и с россиянами я работаю, поэтому не могу сказать, что спрос как-то стал больше или меньше. Такая же динамика.
Вы пишете «выполню свою работу мягко, качественно, быстро и безопасно для Вас». Что значит «мягко» и «безопасно» - какие риски могут быть для клиентов?
Когда клиент подбирает для себя исполнителя, в первую очередь он хочет, чтобы было сделано безопасно, а услуга оказана качественно. Ему важно, что исполнитель не исчезнет и не предоставит недостоверную информацию. Клиента интересует, что он не потратит деньги зря, а получит результат и достоверные сведения. «Мягко» - это означает, что, например, когда мы контактируем с тем же отцом спустя 20-30 лет, то помогаем очень аккуратно наладить первичную коммуникацию. Или если идет речь о биологической матери, которая оставила ребенка, а ему, например, уже 30 лет, мы аккуратно и мягко подводим к тому, что ребенок ищет и хочет узнать что-то о биологической семье. Необходимо установить вот этот мостик доверия между матерью и ребенком, и при благоприятных условиях потом появляется общение, в перспективе они могут встречаться и воссоединиться таким образом. Это очень тонкая работа.
Вы помогаете узнать, кем были предки, и составить генеалогическое древо. Где ищете информацию, поделитесь секретами?
Что касается генеалогического древа, то в этом процессе задействованы такие организации, как ЗАГС и архивы. Это основные учреждения, которые помогают построить генеалогическое древо для клиента. Есть еще ряд других учреждений, в которые мы обращаемся, например, кладбища, военкоматы и предприятия, которые дожили до наших дней. Если оно закрылось, было ликвидировано, то опять же архив предприятия хранится, и соответственно мы взаимодействуем с архивами. Иногда взаимодействуем со школами, когда мы ищем информацию по дедушкам, прабабушкам, но, если мы уже уходим в глубину, в постреволюционный период, там, конечно, исключительно работа с архивами.
Как можно узнать о предках, если мне, например, известно только о прадедах, и дальше след теряется?
Это классика жанра. Большинство наших современников не знают ничего, максимум про своих прадедушек, прабабушек, а дальше людям уже неизвестно. Поэтому и есть генеалоги, которые помогают раскопать историю рода до седьмого колена и даже глубже. Это все возможно, вопрос лишь в желании клиента финансировать процесс и отправиться в путешествие вглубь веков.
Всегда ли можно составить историю рода? При каких обстоятельств невозможно?
Я думаю, что такое обстоятельство может быть одно. Допустим, если человек, который хочет составить себе историю рода, был оставлен в роддоме, он вообще ничего не знает про своих биологических родителей, вырос в детском доме. Или, например, человек был подкинут на порог больницы, оставлен на железнодорожном вокзале. С такими историями ко мне тоже приходят клиенты - когда человек вообще стерилен, не знает ничего ни про родителей, ни про бабушек, ни прадедушек. Здесь есть вероятность ничего не найти, хотя я не говорю, что эта история на 100% безнадежна. Все индивидуально, потому что нет одинаковых историй. Даже если человек был воспитанником детского дома, с определенной долей вероятности я могу сказать, что можно найти биологических родителей, а потом дальше все раскопать в глубину веков. Надо работать, надо сотрудничать и смотреть, на какие результаты мы можем выйти. Вероятность найти предков в итоге достаточно высока.
Вы помогаете узнать ответ на вопрос «Как выглядят мои кровные родители, на кого я похож?» А как находите фото?
Если речь идет о человеке, который был усыновлен, вырос в приемной семье, и он хочет найти своих кровных родителей, родственников, нам в этом деле помогают, конечно же, социальные сети. Найти фотографии той же биологической матери. Но часто, когда мы уже устанавливаем контакт с биологической матерью, и, допустим, она никак не представлена в социальных сетях, то сами просим прислать фотографию. И биологические матери через какое-то время понимают, что для них это все безопасно, уже охотно делятся своими фотографиями и членами своей семьи. А если мы с биологической матерью встречаемся лично, клиент оплачивает эту работу, то уже без проблем фотографируем ее, женщина соглашается, и таким образом получаем фото.
Кто ваши клиенты?
Мои клиенты - это, наверное, весь мир: и мужчины, и женщины, пожилые люди, подростки, абсолютно разная возрастная категория людей. Они приходят на поиски с разными запросами, с разными задачами, поэтому мои клиенты – это достаточно разная аудитория.
С каким запросом чаще всего обращаются?
Обращаются с разными, но я специализируюсь на поиске родственников, восстановлении родственных связей, поиске одноклассников, сослуживцев и биологических родителей, а также генеалогии. Это приоритетные направления.
Вы помогаете найти человека – расскажите про это поподробнее. Кого обычно ищут? Знаете ли, как потом у клиента проходили встречи с биологическими родителями или родственниками? Того, кого искали, был рад?
Конечно, в большинстве случаев те, кого мы находили, были рады и благодарны. Если, допустим, человек был усыновлен за рубеж и живет там, он обычно просто переписывается со своими биологическими родителями, с родственниками, с братьями, сводными сестрами или родными. Встречи бывают крайне редко. Если человек был усыновлен нашими гражданами и здесь вырос, то встречи бывают редко, потому что к теме усыновления в нашей стране табуированное отношение. Так получается, что если бывает общение, то только на дистанции. Встречи происходят редко. Кого обычно ищут? Ищут кого угодно. Я специализируюсь на поисках именно родственников, восстановлении родственных связей, генеалогическом исследовании рода. Это мой основной профиль. Приходят с разными запросами, но далеко не все запросы я выполняю.
Вы помогаете найти биологических родителей. Вы считаете, правильно ли их находить? Обычно кровные родственники, которые отказались от детей, не рады встречам с ними? Клиент не испытывает разочарование?
Это заблуждение. Биологические матери счастливы и благодарны за новости о своих усыновленных детях. Для них это большая боль, стресс, крест, который они несут практически всю жизнь. И когда мы находим кровных родителей, сообщаем биологической матери, что у ребенка все хорошо, вырос в приемной семье, допустим, у него сложилась жизнь, для женщины это очень сильное облегчение. Он не умер с голоду, на улице или еще как-то. Очень редко, когда женщина, биологическая мать закрывается и на контакт не идет. У нее могут быть свои причины, и опять же, для нее это все очень стрессово. И поэтому она закрывается, но таких случаев достаточно мало в моей практике.
Вы собираете информацию по детям о том, с кем общается ребенок, куда ходит, как проводит время и что делает. В каких случаях и кто прибегает к такому запросу: разведенные супруги для суда по определению встреч с ребенком или, может быть, родители, чьи подростки начали странно себя вести?
Таких случаев было парочку, когда родители хотели найти информацию про ребенка, с которым у них конфликт. Ребенок ушел из дома, и они хотели узнать, что с ним, и восстановить общение. С такими запросами ко мне приходят очень редко. Иногда приходят: «найдите мне ребенка, потому что супруга уехала в неизвестном направлении, увезла его после развода и препятствует моему общению с ним». Но за такие дела в последнее время я не берусь, слишком много сложностей, связанных с этим.
Сколько в среднем тратите на одно дело?
Задачи бывают разными, нет одинаковых. Бывает, когда занимаешься месяцами. Редко, но бывают задачи, когда мероприятие затягивается на год. Но в среднем за две-три недели можно выполнить, если дело не сложное.
Вы пишите, что нашли 3 427 человек, это внушительная цифра. Расскажите про самое сложное дело в плане физических затрат и самое трудное с эмоциональной точки зрения?
Да, согласен, когда занимаешься этим уже 19-год.
С точки зрения физических и материальных затрат сложным был поиск для гражданки Германии, она пришла к нам в агентство в 41 год. Женщина была уроженкой города Алматы, биологическая мама оставила ее в роддоме, и вскоре она была удочерена немцами, которые тогда проживали возле Алматы. Потом ее родители эмигрировали в Германию, накануне развала Советского Союза. О том, что ее удочерили, клиентка узнала в 27 лет. Женщина 13 лет безуспешно сама искала биологическую мать, а мы занимались ее заказом целый год! И что удивительно, нашли ее маму не в Казахстане, а возле озера Иссык-Куль, в Киргизии, живущей на каких- то дачах. Ей на тот момент было 82 года. Наша клиентка тут же полетела в Бишкек из Германии, поехала к маме на это озеро Иссык-Куль, на дачи. Она провела с ней две недели и потом вернулась домой в Германию. После этого они общались где-то полтора года, а дальше мама умерла. Клиентка до сих пор благодарна нам и говорит: «Лев, спасибо, ты подарил мне полтора года живого общения с моей биологической матерью».
На начальном этапе становления в этой нише, наверное, каждый поиск был для меня эмоционально трудным. Потому что, когда надо прийти к биологической матери, женщине, которую ты не знаешь, приехать в ее город, страну и лично поговорить, психологически это было очень тяжело. При этом надо все сделать очень дипломатично, аккуратно, чтобы никто из родственников не понял, не догадался. Ты приходишь к ней домой, отводишь куда-то в сторонку, объясняешь, по какому вопросу приехал, и спрашиваешь, где и как она будет готова пообщаться на эту тему. Иногда женщина говорит, что дома одна и можно зайти, пообщаться. Другая предлагает встретиться в кафе. В третьем случае обмениваемся телефонами и договариваемся встретиться. По-разному. И, конечно, когда открывают дверь мужья, им приходится как-то завуалированно объяснять, что мне нужна ваша супруга, для нее есть информация, ищут родственники. Это все было тяжело. Найти подход нужно…
Мы нашли огромное количество анкет людей, называющих себя частными детективами. Как среди такого количества найти профессионала и не нарваться на мошенников. На что нужно обращать внимание?
Сложный вопрос. Надо смотреть, наверное, насколько человек активен в социальных сетях. Если у детектива есть группа, которую он ведет, специалист представлен на Авито, Яндекс-услугах, Profi.ru, известных ресурсах, и его профиль давно существует, есть много отзывов, это является неким доказательством, что человек - профессионал. Однако это не гарантирует, что работа будет выполнена профессионально и качественно. Надо еще прислушиваться к себе, к интуиции.
Наш сайт называется «Страсти», а что для вас страсть?
Для меня страсть, когда ты очень увлечен каким-то процессом. В отношениях мужчины и женщины тоже может быть страсть. Бизнес, которым ты занимаешься, тоже можно делать со страстью! Очень вовлеченно. Для меня страсть – танцевать Аргентинское танго, это мое хобби.