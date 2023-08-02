История тебя: генеалог-детектив о поиске родственников, одноклассников, сослуживцев и биологических родителей

Вы пишете «выполню свою работу мягко, качественно, быстро и безопасно для Вас». Что значит «мягко» и «безопасно» - какие риски могут быть для клиентов?

Когда клиент подбирает для себя исполнителя, в первую очередь он хочет, чтобы было сделано безопасно, а услуга оказана качественно. Ему важно, что исполнитель не исчезнет и не предоставит недостоверную информацию. Клиента интересует, что он не потратит деньги зря, а получит результат и достоверные сведения. «Мягко» - это означает, что, например, когда мы контактируем с тем же отцом спустя 20-30 лет, то помогаем очень аккуратно наладить первичную коммуникацию. Или если идет речь о биологической матери, которая оставила ребенка, а ему, например, уже 30 лет, мы аккуратно и мягко подводим к тому, что ребенок ищет и хочет узнать что-то о биологической семье. Необходимо установить вот этот мостик доверия между матерью и ребенком, и при благоприятных условиях потом появляется общение, в перспективе они могут встречаться и воссоединиться таким образом. Это очень тонкая работа.

Вы помогаете узнать, кем были предки, и составить генеалогическое древо. Где ищете информацию, поделитесь секретами?

Что касается генеалогического древа, то в этом процессе задействованы такие организации, как ЗАГС и архивы. Это основные учреждения, которые помогают построить генеалогическое древо для клиента. Есть еще ряд других учреждений, в которые мы обращаемся, например, кладбища, военкоматы и предприятия, которые дожили до наших дней. Если оно закрылось, было ликвидировано, то опять же архив предприятия хранится, и соответственно мы взаимодействуем с архивами. Иногда взаимодействуем со школами, когда мы ищем информацию по дедушкам, прабабушкам, но, если мы уже уходим в глубину, в постреволюционный период, там, конечно, исключительно работа с архивами.

Как можно узнать о предках, если мне, например, известно только о прадедах, и дальше след теряется?

Это классика жанра. Большинство наших современников не знают ничего, максимум про своих прадедушек, прабабушек, а дальше людям уже неизвестно. Поэтому и есть генеалоги, которые помогают раскопать историю рода до седьмого колена и даже глубже. Это все возможно, вопрос лишь в желании клиента финансировать процесс и отправиться в путешествие вглубь веков.

Всегда ли можно составить историю рода? При каких обстоятельств невозможно?

Я думаю, что такое обстоятельство может быть одно. Допустим, если человек, который хочет составить себе историю рода, был оставлен в роддоме, он вообще ничего не знает про своих биологических родителей, вырос в детском доме. Или, например, человек был подкинут на порог больницы, оставлен на железнодорожном вокзале. С такими историями ко мне тоже приходят клиенты - когда человек вообще стерилен, не знает ничего ни про родителей, ни про бабушек, ни прадедушек. Здесь есть вероятность ничего не найти, хотя я не говорю, что эта история на 100% безнадежна. Все индивидуально, потому что нет одинаковых историй. Даже если человек был воспитанником детского дома, с определенной долей вероятности я могу сказать, что можно найти биологических родителей, а потом дальше все раскопать в глубину веков. Надо работать, надо сотрудничать и смотреть, на какие результаты мы можем выйти. Вероятность найти предков в итоге достаточно высока.

Вы помогаете узнать ответ на вопрос «Как выглядят мои кровные родители, на кого я похож?» А как находите фото?

Если речь идет о человеке, который был усыновлен, вырос в приемной семье, и он хочет найти своих кровных родителей, родственников, нам в этом деле помогают, конечно же, социальные сети. Найти фотографии той же биологической матери. Но часто, когда мы уже устанавливаем контакт с биологической матерью, и, допустим, она никак не представлена в социальных сетях, то сами просим прислать фотографию. И биологические матери через какое-то время понимают, что для них это все безопасно, уже охотно делятся своими фотографиями и членами своей семьи. А если мы с биологической матерью встречаемся лично, клиент оплачивает эту работу, то уже без проблем фотографируем ее, женщина соглашается, и таким образом получаем фото.

Кто ваши клиенты?

Мои клиенты - это, наверное, весь мир: и мужчины, и женщины, пожилые люди, подростки, абсолютно разная возрастная категория людей. Они приходят на поиски с разными запросами, с разными задачами, поэтому мои клиенты – это достаточно разная аудитория.

С каким запросом чаще всего обращаются?

Обращаются с разными, но я специализируюсь на поиске родственников, восстановлении родственных связей, поиске одноклассников, сослуживцев и биологических родителей, а также генеалогии. Это приоритетные направления.

Вы помогаете найти человека – расскажите про это поподробнее. Кого обычно ищут? Знаете ли, как потом у клиента проходили встречи с биологическими родителями или родственниками? Того, кого искали, был рад?

Конечно, в большинстве случаев те, кого мы находили, были рады и благодарны. Если, допустим, человек был усыновлен за рубеж и живет там, он обычно просто переписывается со своими биологическими родителями, с родственниками, с братьями, сводными сестрами или родными. Встречи бывают крайне редко. Если человек был усыновлен нашими гражданами и здесь вырос, то встречи бывают редко, потому что к теме усыновления в нашей стране табуированное отношение. Так получается, что если бывает общение, то только на дистанции. Встречи происходят редко. Кого обычно ищут? Ищут кого угодно. Я специализируюсь на поисках именно родственников, восстановлении родственных связей, генеалогическом исследовании рода. Это мой основной профиль. Приходят с разными запросами, но далеко не все запросы я выполняю.