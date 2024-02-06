«Есть мои параллели с Линой»: Соколовский раскрыл секреты создания саундтрека к сериалу «Постучись в мою дверь»

Певец Влад Соколовский признался, что в саундтреке к сериалу «Постучись в мою дверь» есть отсылки к его жене Ангелине Сурковой. Однако, по его словам, параллели касаются больше их ментальной связи. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Недавно артист анонсировал выход песни «Постучись в мою дверь в Москве», которую написал специально для российской версии турецкого проекта. Заняться этим Влад решил не просто так. Дело в том, что он тоже снялся в романтической многосерийной киноленте. Правда, исполнил он не главную роль, но все же не маловажную. В отечественном сериале он стал лучшим другом русского Серкана – Олегом.

По признанию Соколовского, в последнее время он был очень занят, поэтому работу над саундтреком ему приходилось проделывать во время съемок. Причем изначально он и не собирался этим заниматься, но на него неожиданно нахлынуло вдохновение.

«Я писал эту песню в июне прямо на съемочной площадке. Дело было за городом на одной из наших локаций. Воспоминания достаточно теплые, так как я был полностью погружен в съемки фильма. Суть в том, что у меня изначально не было цели написать песню. Она пошла потоком, и это самое ценное», - признался Влад.

В основу песни легли взаимоотношения главных героев сериала. Однако портал «Страсти» не смог не узнать – есть ли что-то в ней из жизни самого певца с Ангелиной Сурковой. К слову, пара в конце прошлого года тайно отправилась в ЗАГС. Как оказалось, в треке действительно есть и про связь супругов.

«В этой песне есть мои личные параллели с Линой, но тут больше именно про ментальную связь» - поделился Соколовский.

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