Гавр Гордеев из Comedy Club появился на премьере вместе с женой и тремя детьми. Об этом стало известно «Страстям».

Комик Гавр Гордеев посетил премьеру фильма «Батя 2», которая проходит в московском кинотеатре «Октябрь». Юморист появился на красной дорожке не в одиночестве, а в компании семьи — жены Ирины, дочерей Сони и Марии, и сына Михаила.

На вопрос журналистов о том, где еще двое детей Гордеева, комик заявил, что те заняты.

Гордеев состоит в браке с Ириной с 2003 года. Юморист встретил будущую супругу в Пермском государственном техническом университете, они были однокурсниками и играли в одной команде КВН.