Гастроэнтеролог Корнилова: как восстановиться после отдыха на природе

Сезон загородного отдыха в самом разгаре. Теплая погода, природа и хорошая компания могут сделать это время незабываемым. Чтобы долгожданный отдых принес только радость, нужно не забывать поддерживать свой желудочно-кишечный тракт. Однако если пикник уже позади, но самочувствие оставляет желать лучшего, необходимо действовать незамедлительно. Как помочь организму восстановиться после отдыха на природе, узнали у гастроэнтеролога Вероники Корниловой.

Сорбенты

Если на отдыхе был алкоголь, то сорбенты могут помочь уменьшить интоксикацию. Большое значение играет время их приема – чем раньше выпить, тем лучше будет результат. Для максимального эффекта они принимаются несколько раз в день в течение 1-2х дней после употребления алкоголя.

Вода

Вода является лучшим напитком для нашего тела. В ней нет кофеина, простых углеводов, подсластителей и прочих ненужных нашему организму компонентов. Употребление жидкости должно быть достаточным – обычно рассчитывается по формуле из расчета 30 мл на 1 кг массы тела человека. Вода поможет уменьшить интоксикацию и не создаст новых проблем для ЖКТ.

Цитопротекторы

Препараты группы ребагита на основе ребамипида восстанавливают слизистую ЖКТ. Они усиливают выработку собственных факторов защиты, улучшают микроциркуляцию и секрецию слизи. Другими словами – минимизируют «перекос» между плохими и хорошими факторами, влияющими на состояние слизистой оболочки.

Пробиотики

Препараты группы живых бактерий благотворно влияют на состояние кишечника. Чаще всего используются препараты лакто- и бифидобактерий. Полезная микробиота уменьшает избыток плохой флоры, помогает противостоять агрессивным факторам, участвует в синтезе витаминов и усвоении полезных нутриентов.

Прокинетики

Препараты группы итомеда помогают улучшить моторику ЖКТ. Такие проблемы, как изжога, отрыжка, тяжесть в животе и многие другие становятся значительно менее выражены.

Ферменты

Если возникают неприятные ощущения после переедания, то могут помочь ферменты. Более эффективны препараты минимикросфер и микротаблеток. Смешиваясь с пищевым комком, они облегчают пищеварение.

Правильное питание

Огромное значение в восстановлении организма, особенно ЖКТ, после вкусного, но вредного пикника играет правильное питание. Чтобы минимизировать нагрузку, стоит отказаться от некоторых видов продуктов.

Жареное, копченое, приготовленное на открытом огне и на гриле стоит исключить на длительное время. Самыми щадящими будут такие методы приготовления пищи, как тушение, отваривание, приготовление в духовке, микроволновой печи и в мультиварке. Так можно снять лишнюю нагрузку с органов пищеварения.

Тугоплавкие жиры, такие как баранина, свинина, гусь, утка, жирная говядина, кожица с птицы, маргарин, майонез стоит максимально минимизировать. При этом запрета на растительные жиры нет, потому что они полезны.

Постарайтесь есть, не торопясь, тщательно пережевывая каждый кусочек, так вы значительно облегчите ваше пищеварение. Еда будет более гомогенизированной, обработанной слюной.

«Выполняя эти нехитрые правила, мы уменьшаем нагрузку на наш организм и ЖКТ прежде всего. В этом случае отдых будет полноценным и принесет только хорошие эмоции», - заключила Вероника Корнилова.

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