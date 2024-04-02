«Фотографируются на фоне цветов»: Прохор Шаляпин осудил звезд, которые хайпились на теракте
© Kashaev Pavel/East News
Певец Прохор Шаляпин раскритиковал звезд, которые хайпились на теракте в «Крокус Сити Холле» и выкладывали фотографии на фоне цветов. Своим мнением артист поделился на премьере фильма «Золото Умальты». Мероприятие посетила корреспондент сайта «Страсти».
«Можно хайповать на чем угодно, это их личное дело. Я не уважаю звезд, которые хайпят на политике, на терактах, фотографируются на фоне цветов, выставляют, как они плачут. Это самый дешевый местный пиар», - сказал Шаляпин.
По его мнению, артисты имеют право делать то, что нравится людям. Шаляпин привел в качестве примера балерину Анастасию Волочкову в бане.
«Все смотрят. Сами же даете рейтинг», - сказал он журналистам.
Премьера фильма «Золото Умальты» состоялась в киноцентре «Каро 11 Октябрь». Режиссером картины является Андрей Богатырев. В нем снялись актеры Павел Деревянко, Александр Самойленко, Алексей Шевченков и другие.
Ранее стало известно, что Шаляпин получил в наследство от бабушки друга квартиру. Речь идет о недвижимости площадью 400 квадратных метров в Сочи.