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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 02 апреля 2024, 20:31
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«Фотографируются на фоне цветов»: Прохор Шаляпин осудил звезд, которые хайпились на теракте

Шаляпин осудил звезд, которые фотографировались на фоне цветов после теракта.
«Фотографируются на фоне цветов»: Прохор Шаляпин осудил звезд, которые хайпились на теракте

© Kashaev Pavel/East News

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал звезд, которые хайпились на теракте в «Крокус Сити Холле» и выкладывали фотографии на фоне цветов. Своим мнением артист поделился на премьере фильма «Золото Умальты». Мероприятие посетила корреспондент сайта «Страсти».

«Можно хайповать на чем угодно, это их личное дело. Я не уважаю звезд, которые хайпят на политике, на терактах, фотографируются на фоне цветов, выставляют, как они плачут. Это самый дешевый местный пиар», - сказал Шаляпин.

По его мнению, артисты имеют право делать то, что нравится людям. Шаляпин привел в качестве примера балерину Анастасию Волочкову в бане.

«Все смотрят. Сами же даете рейтинг», - сказал он журналистам.

Премьера фильма «Золото Умальты» состоялась в киноцентре «Каро 11 Октябрь». Режиссером картины является Андрей Богатырев. В нем снялись актеры Павел Деревянко, Александр Самойленко, Алексей Шевченков и другие.

Ранее стало известно, что Шаляпин получил в наследство от бабушки друга квартиру. Речь идет о недвижимости площадью 400 квадратных метров в Сочи.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Авторы:Лилия КараеваАнна Чеченкова
Теги:
Прохор Шаляпин
певец
теракт
пиар