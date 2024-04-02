«Фотографируются на фоне цветов»: Прохор Шаляпин осудил звезд, которые хайпились на теракте

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал звезд, которые хайпились на теракте в «Крокус Сити Холле» и выкладывали фотографии на фоне цветов. Своим мнением артист поделился на премьере фильма «Золото Умальты». Мероприятие посетила корреспондент сайта «Страсти».

«Можно хайповать на чем угодно, это их личное дело. Я не уважаю звезд, которые хайпят на политике, на терактах, фотографируются на фоне цветов, выставляют, как они плачут. Это самый дешевый местный пиар», - сказал Шаляпин.

По его мнению, артисты имеют право делать то, что нравится людям. Шаляпин привел в качестве примера балерину Анастасию Волочкову в бане.

«Все смотрят. Сами же даете рейтинг», - сказал он журналистам.