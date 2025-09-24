ФНС не стала ликвидировать компанию Филиппа Киркорова по продаже одежды. Это удалось выяснить сайту «Страсти».

Еще в мае 2025 года СМИ сообщали о грядущей ликвидации компании Филиппа Киркорова по производству одежды. Тогда налоговая уже запустила процесс закрытия ООО «ФИЛЛ ФО Ю». Причиной этого были проблемы с бизнесом и большие убытки, писали журналисты.

Однако ФНС остановила процесс ликвидации 21 августа 2025 года. Это произошло после подачи в налоговую заявления от заинтересованных лиц. Обычно, это означает, что с обращением выступил один из учредителей компании.

Отметим, Филипп Киркоров является соучредителем еще нескольких компаний: ООО «ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРОДАШН», ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ» и ООО «РДВ С».

