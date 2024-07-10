ФНС ликвидирует юрлицо украинско-российской группы «Нервы». Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Члены украинско-российской рок-группы «Нервы» переехали в середине 2022 года из России в Грузию. Музыканты вместе с директором коллектива Дарьей Мишиной активно гастролируют по Европе и США.

У коллектива в России оставалась компания ООО «Нервы», 100% которой принадлежало директору Дарье Мишиной. Именно через эту компанию проходили все деньги за выступления музыкантов. Однако, согласно данным на Федресурсе, уже в сентябре 2023 года налоговая обнаружила недостоверность сведений о юридическом лице организации.

Как стало известно «Страстям» из открытых источников, в середине 2024 года ФНС приступила к ликвидации юрлица ООО «Нервы» из-за нарушений деятельности.

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