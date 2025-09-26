«Флирт на камеру»: что известно об отношениях Бузовой и Киркорова

Поющая телеведущая Ольга Бузова и поп-король шоу-бизнеса Филипп Киркоров продолжают флиртовать на камеру и провоцировать слухи о романе. Они делают друг другу комплименты, целуются и загадочно отвечают на вопросы об отношениях. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, что связывает двух звезд.

Сергей отметил, что Ольга и Филипп просто дружат, и ничего больше. По его словам, этим артистам сейчас не нужна личная жизнь.

«Они очень хорошие компаньоны, партнеры, друзья и коллеги по шоу-бизнесу. Флирт на камеру – пиар. Половина шоу-бизнеса пиарится на словах и на имени Филиппа Бедросовича, это факт. Он король российской эстрады, дает определенное тщеславие, это правда. Что касается их отношений, ничего, максимально дружат и поддерживают друг друга», – объяснил продюсер.

