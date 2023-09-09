Финансовый консультант Волкова: 5 шагов выгодного вложения в недвижимость
© Freepik
Покупка квартиры – одна из самых фундаментальных трат. Поэтому подходить к ней нужно с умом. Татьяна Волкова, сертифицированный финансовый консультант, инвестор рассказала порталу «Страсти» о том, как найти идеальный объект недвижимости и сэкономить на его приобретении.
Шаг 1. Пропишите критерии
Первое, что стоит сделать при выборе квартиры, это прописать для себя критерии, на основании которых вы и будете искать необходимый объект. Стоит основательно подумать о том, что для вас в приоритете, а что имеет не столь важное значение. Например, транспортная доступность, развитая инфраструктура, близость к социальным объектам или, наоборот, рядом с природой. Это поможет сузить круг поиска и позволит найти максимально подходящий вариант.
Шаг 2. Сравнивайте
Второй шаг на пути к покупке – это навык сравнения. Обязательно сопоставляйте различные варианты по ценовому признаку, по максимальному соответствию вашим критериям. Мы проживаем исторический период – рынок продавцов: предложений о покупке гораздо больше нежели покупателей. А ведь при таком положении вещей вы находитесь в выигрыше: у вас больше возможностей отобрать наилучший для себя объект.
Шаг 3. Торгуйтесь
Этот шаг также обоснован обилием предложений на рынке жилья. Не стесняйтесь торговаться и просить о дисконте. Задайте вопрос продавцу, при какой форме или сроках оплаты вам может быть предложена скидка.
Шаг 4. Выберите оптимальную форму оплаты
Следующий момент – это способ совершения платежа. Если вы используете ипотеку, также важно научиться сравнивать предложения, считать разные варианты по сроку или в зависимости от наличия первоначального взноса. Таким образом вы найдёте для себя максимально оптимальный вариант.
Шаг 5. Верните часть потраченных средств
Ну и, конечно же, уже как следствие покупки, изучите возможности налоговых вычетов и получите максимально возможный возврат средств за приобретенные квадратные метры. Это же касается возврата процентов по ипотеке. При соблюдении всех перечисленных условий покупка квартиры будет максимально эффективной и комфортной.
Татьяна Волкова
Сертифицированный финансовый консультант, инвестор