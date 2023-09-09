Финансовый консультант Волкова: 5 шагов выгодного вложения в недвижимость

Покупка квартиры – одна из самых фундаментальных трат. Поэтому подходить к ней нужно с умом. Татьяна Волкова, сертифицированный финансовый консультант, инвестор рассказала порталу «Страсти» о том, как найти идеальный объект недвижимости и сэкономить на его приобретении.

Шаг 1. Пропишите критерии

Первое, что стоит сделать при выборе квартиры, это прописать для себя критерии, на основании которых вы и будете искать необходимый объект. Стоит основательно подумать о том, что для вас в приоритете, а что имеет не столь важное значение. Например, транспортная доступность, развитая инфраструктура, близость к социальным объектам или, наоборот, рядом с природой. Это поможет сузить круг поиска и позволит найти максимально подходящий вариант.

Шаг 2. Сравнивайте

Второй шаг на пути к покупке – это навык сравнения. Обязательно сопоставляйте различные варианты по ценовому признаку, по максимальному соответствию вашим критериям. Мы проживаем исторический период – рынок продавцов: предложений о покупке гораздо больше нежели покупателей. А ведь при таком положении вещей вы находитесь в выигрыше: у вас больше возможностей отобрать наилучший для себя объект.

Шаг 3. Торгуйтесь

Этот шаг также обоснован обилием предложений на рынке жилья. Не стесняйтесь торговаться и просить о дисконте. Задайте вопрос продавцу, при какой форме или сроках оплаты вам может быть предложена скидка.

Шаг 4. Выберите оптимальную форму оплаты

Следующий момент – это способ совершения платежа. Если вы используете ипотеку, также важно научиться сравнивать предложения, считать разные варианты по сроку или в зависимости от наличия первоначального взноса. Таким образом вы найдёте для себя максимально оптимальный вариант.