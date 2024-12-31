Штраф от 5 до 800 тысяч рублей: что грозит за нарушения при запуске фейерверков
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В большинстве российских городов празднование Нового года сопряжено с запуском фейерверков. Некоторые граждане делают это не отходя далеко от дома — во дворе. Сайт «Страсти» решил выяснить, можно ли устраивать подобные шоу рядом с жилой застройкой, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.
В соответствии с российским законодательством, по словам эксперта, если при запуске салютов пренебрегать правилами пожарной безопасности и нарушать тишину и покой граждан, можно быть привлеченным к административной ответственности. Запрещено запускать салюты, петарды и фейерверки внутри любых зданий и сооружений, в том числе на балконах, лоджиях, крышах; на территориях исторических и культурных памятников. Свободное расстояние до жилой застройки должно покрывать указанный в документах радиус взрыва фейерверка.
Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности при запуске фейерверков установлены в соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ. Для обычных граждан, которые будут задержаны работниками полиции на месте происшествия, штраф составляет от 5000 до 15000 рублей. В ряде случаев можно обойтись предупреждением.
Тимур Харди
адвокат
Если организатором пиротехнического шоу стала компания, к ответственности привлекут и юридическое, и должностное лицо. Для юридического лица штраф составит от 300 до 400 тысяч рублей, а для его директора — от 20 до 30 тысяч рублей.
На территориях, где введен особый противопожарный режим, салюты и фейерверки запрещено запускать где бы то ни было.
Административная ответственность в данном случае серьезнее и наступает по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Физическое лицо оштрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, должностное лицо на сумму от 30 до 60 тысяч рублей, а юридическому лицу придется заплатить административный штраф в размере от 400 до 800 тысяч рублей.
Тимур Харди
адвокат