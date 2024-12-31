Штраф от 5 до 800 тысяч рублей: что грозит за нарушения при запуске фейерверков

В большинстве российских городов празднование Нового года сопряжено с запуском фейерверков. Некоторые граждане делают это не отходя далеко от дома — во дворе. Сайт «Страсти» решил выяснить, можно ли устраивать подобные шоу рядом с жилой застройкой, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.

В соответствии с российским законодательством, по словам эксперта, если при запуске салютов пренебрегать правилами пожарной безопасности и нарушать тишину и покой граждан, можно быть привлеченным к административной ответственности. Запрещено запускать салюты, петарды и фейерверки внутри любых зданий и сооружений, в том числе на балконах, лоджиях, крышах; на территориях исторических и культурных памятников. Свободное расстояние до жилой застройки должно покрывать указанный в документах радиус взрыва фейерверка.