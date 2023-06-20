Финансист Янбаева: как спланировать безбедное будущее после пенсии

Для накопления нужной суммы Янбаева советует начать инвестировать на фондовом рынке, где за 20 лет можно получить половину необходимых денег за счет инвестирования и заработка на росте курсовой стоимости ценных бумаг (акций, облигаций и биржевых фондов) и их регулярного дохода.

Необходимость начать инвестировать как можно раньше Фатима Янбаева иллюстрирует примером. Она предлагает представить двух девушек Ирину и Марину, которые находятся в одинаковом финансовом положении — обеим с их 15-летия родители дают по 1000 долларов в год на любые траты. Ирина решила эти деньги инвестировать в акции на брокерском счету, а Марина просто тратила. Через 10 лет первая инвестировала 10 000 долларов со средней доходностью в 12% годовых, а вторая потратила всё на развлечения.

Позже девушки стали зарабатывать самостоятельно, Ирина решила, что хочет больше тратить на себя, но деньги, которые уже успела инвестировать, оставила на счету, не трогала их до наступления пенсионного возраста, и всё это время они росли.

А вот Марина только к 40 годам осознала, что ей необходимо подумать о своей старости и ежегодно начала инвестировать 10 000 долларов. Именно столько Ирина инвестировала в начале своего жизненного пути.

По итогу к 65 годам у обеих на счетах оказались разные суммы. У Ирины, чьи деньги работали с ее 15-летия — 1 600 000 долларов. А Марина, которая начала инвестировать в 40 лет, смогла собрать 1 000 000 долларов.

Фатима отмечает, что обе женщины в итоге остались с неплохой суммой, которая обеспечит им старость, но разница количества вложенных и полученных финансов очень большая.

Финансист советует понять истинную цель такой работы. Она убеждена, что самостоятельно копить на будущее и суметь побороть соблазны необдуманных трат реально только тогда, когда человек понимает, зачем он это делает.

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