Фанаты Юлии Михалковой заподозрили звезду «Уральских пельменей» в обмане

Юлия Михалкова могла снять в аренду дом, которым хвасталась перед фанатами. На это обратили внимание «Страсти».

Несколько дней назад на YouTube-канале «Рум Турист» вышло видео с домом звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой. В кадре знаменитость рассказывает, что регулярно бывает в загородном особняке.

«Мой дом — 750 кв.м. Это не основное место моего проживания, можно назвать этот дом моей творческой лабораторией», — рассказала она.

Пользователи обратили внимание, что в особняке нет личных вещей артистки — в ванной нет зубных щеток, а полки в шкафах пустые. Выяснилось, что этот дом сдают в аренду на популярном сайте с объявлениями. Недвижимость расположена в 20 км от МКАД по Новорижскому шоссе.

Двухэтажный особняк с 8 спальнями, 5 санузлами и камином обойдется в 50 тысяч рублей за сутки в будние дни. Пятница стоит еще дороже — 85 тысяч рублей, суббота — от 125 тысяч рублей.

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