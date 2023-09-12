Эзотерика на пальцах: почему все эзотерические практики – это психологические приемы

Интерес к мистике никогда не ослабевает. Даже матерые скептики теряют уверенность, когда такой специалист при личной встрече удивительно точно указывает на какую-то проблему или неявную черту характера клиента. Но на деле им часто помогают не оккультные знания, а использование психологических приемов — считает Любовь Миляева, ментор, эксперт по мотивации. Психолог рассказала порталу «Страсти», как именно это работает, назвала способы сохранить ясность ума при общении с эзотериками, и их методы, которые будут полезны в повседневной жизни.

Каждый эзотерик — немного психолог, считает Миляева. Она назвала четыре приема, присутствующие в популярных действиях эзотериков.

Исследование ауры, поля и энергетики

Тембр голоса человека способен рассказать многое о владельце — от состояния здоровья до профессии. Наличие акцента укажет родной регион, мимика — тип темперамента. Мистики нередко используют данные знания, подчеркивает эксперт.

«А также в прямом смысле слова читают по лицу. Например, личности с непростым характером имеют складку между бровями, так как постоянно хмурятся. Эзотерик подмечает все эти нюансы и разрабатывает тактику поведения в соответствии с ними», - заявляет Миляева.

«Третий глаз»

Мистики часто используют так называемое горячее чтение: при записи на сеанс клиент должен заполнить анкету с различными вопросами и дать ссылку на соцсети. На приеме эзотерик, отталкиваясь от полученной информации, удивляет посетителя «ясновидением».

Также подключаются универсальные вопросы. Допустим, о том, как давно человека беспокоит здоровье. Подавляющая часть визитеров поражается тому, что эзотерик смог считать наличие болезни, и начинают испытывать мистический трепет.

Сканирование

Это хитрый, эффективный трюк. Визуальное сканирование или изучение человека – по сути, подробный анализ внешнего вида, который может выявить много вещей. Например, стоимость одежды и аксессуаров, вкусовые предпочтения, поведенческие особенности.

Эффект Форера

С его помощью эзотерики заставляют клиента уверовать в то, что у них есть связь с тонким миром. В реальности же они озвучивают информацию, которую человек хочет услышать, но изощренным образом – опираясь на стереотипы и психотипы.

3 способа не стать жертвой психологических приемов эзотериков:

• Вы сами должны решать, реагировать ли на попытки воздействия или нет

• Сохранять максимальные спокойствие и отстраненность

• Главная защита – критическое мышление

Какие психологические приемы эзотериков стоит перенять

Медитация – дает возможность избавиться от лишних эмоций, полностью сосредоточиться на какой-либо задаче.

Катарсис – устранение травмирующих эмоций из сознания через проживание ярких состояний позволяет нивелировать психическое напряжение из-за негативного опыта.

Исповедь – озвучивая то, что его волнует, тревожит, клиент извлекает из сознания негативные или травмирующие переживания.