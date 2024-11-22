Евгений Папунаишвили заявил, что дочь сама примет решение об общении с его семьей

Евгений Папунаишвили заявил, что экс-жена запрещает дочке общаться с его семьей. Он надеется, что наследница сама примет решение об общении с братом и сводной сестрой, когда вырастет. Танцор и участник шоу «Пятеро на одного» телеканала «Россия» рассказал о тяжелом разводе сайту «Страсти».

В 2021 году Евгений со скандалом расстался с женой-итальянкой. Салима Бижабер обвинила его в изменах и заявила, что «устала бороться за семью». После развода танцор вновь женился и стал отцом во второй раз. Как выяснилось, экс-супруга препятствует общению Софии с новой семьей отца.

«Дочке от первого брака, которую я безумно люблю, к огромному сожалению, бывшая супруга не разрешает общаться с моей нынешней семьей. И, конечно, я переживаю. Но понимаю, что, когда дочка вырастет, сама все поймет и примет решение, как ей дальше выстраивать отношения со своим братом, со сводной сестрой и с моей супругой», — высказался хореограф.

По словам Евгения, он поддерживает общение с дочкой, но их встречи не такие частые. Хореограф признается, что тяжело переживает ситуацию, на которую никак не может повлиять.

«Мы общаемся, видимся, правда, к сожалению, редко это происходит. Считаю, что все могло бы быть гораздо гармоничнее. Про свою боль я молчу, это как бы вторично. Но, как правило, в таких ситуациях страдают, прежде всего, дети. И могло бы быть и больше общения, и моя семья ее очень любит и принимает, двери всегда открыты. Но тут я не могу ничего сделать», — заявил Евгений.

Полное интервью Евгения Папунаишвили о личной жизни и потере бизнеса читайте здесь.