Евгений Папунаишвили назвал развод с женой «самым сложным периодом жизни». Танцор, хореограф и телеведущий ответил на обвинения бывшей возлюбленной в беседе с сайтом «Страсти».

В 2021 году Евгений со скандалом расстался с женой-итальянкой. Салима Бижабер обвинила его в изменах и заявила, что «устала бороться за семью». По словам танцора, он тяжело пережил развод, который произошел в пандемию. Артист отмечает, что не был замечен в предательстве. Более того, он пытался вернуть экс-супругу, но безуспешно: Салима забрала дочку и уехала в Италию.

«В тот период, когда появился странный пост в соцсети моей бывшей супруги про какие-то якобы измены с моей стороны, я имел возможность тоже все рассказать. Но никуда не пошел, ни на какую программу, ни на какие интервью, потому что считаю неправильным напоказ и на публике обсуждать личную жизнь. Но могу сказать только одно – это был один из самых сложных периодов моей жизни, потому что в буквальном смысле меня бросила моя бывшая супруга», — высказался участник шоу «Пятеро на одного» телеканала «Россия».

Во время пандемии Евгений не только расстался с женой, но и вылетел из проекта, потерял бизнес. Переживая трудности, танцор встретил будущую супругу Галину. Девушка помогла ему справиться с «глобальными ударами».

Спустя время Евгений сообщил о тайной свадьбе с Галиной и рождении сына Луки.

«В этот момент я встретил Галину. От нее была невероятная эмоциональная поддержка, и мы за руку прошли весь сложный период. Именно с этого все и началось. Многое мы пережили, но у нас сложилась сильная пара, и мы вместе двигаемся вперед. У нас растет замечательный сын, у Гали есть дочка от первого брака, то есть у меня уже получается трое детей», — сообщил Евгений.

Полное интервью Евгения Папунаишвили о личной жизни и потере бизнеса читайте здесь.