Ева Меркачёва объяснила, почему людей с высшим образованием стали чаще отправлять в СИЗО

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва прокомментировала данные последней переписи тюремного населения, согласно которым число людей с высшим образованием в СИЗО выросло в три раза по сравнению с предыдущей переписью в 2009 году. Комментарий правозащитницы приводит сайт «Страсти».

«Выросло количество людей, которые привлекаются по 228 статье УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Это делает ту самую статистику, потому что наркоманами и наркодилерами становятся в том числе образованные люди. Отмечается рост числа преступлений по мошенничеству, они очень часто связаны именно с образованными людьми. И вообще категория так называемых экономических преступлений», - рассказала Меркачёва.

Правозащитница поделилась статистикой, какой процент в российских СИЗО составляют пенсионеры, а также подростки. Согласно последней переписи, произошел восьмикратный рост содержащихся под стражей неработающих пенсионеров, а количество подростков от 14 до 17 лет увеличилось в два раза.

«По последним данным, например, люди в возрасте от 60 и более лет составляют 1,9% от всех находящихся в СИЗО. Раньше было только 0,7%. Подростки составляют 0,5%, а было 0,3%, то есть почти в два раза меньше. Людей в возрасте 55-59 лет было 1,4%, а теперь 2,8%. Я думаю, это связано с тем, что стали чаще отправлять в СИЗО. Раньше старались все-таки оставлять людей под подпиской о невыезде. А сейчас, несмотря на то, что появились новые меры, например, ограничение свободы, домашний арест, как мы знаем, практикуется в последние годы. Тем не менее, в СИЗО люди оказываются достаточно часто», - заключила Меркачёва.

Ранее она рассказала о котах в российских колониях. Правозащитница сообщила, что видела животных во многих камерах, хотя это официально не приветствуется. Меркачёва считает: если бы котов разрешили в колониях, это стало гуманным шагом, убивать и насиловать животных не станут.