«Их не будут убивать и насиловать»: Ева Меркачёва рассказала о котах в российских колониях
Член СПЧ Ева Меркачёва
© Личный архив Евы Меркачёвой
Управление ФСИН по Свердловской области опровергло сообщения, что заключенным разрешат заводить котов в колонии. Говорилось, что питомцы в качестве эксперимента появились в учреждениях Екатеринбурга и Омска. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва рассказала сайту «Страсти», что видела котов во многих камерах, хотя официально это никогда не приветствовалось.
«На самом деле, коты есть в каждом СИЗО и в каждой колонии. Без них учреждения просто бы поглотили мыши и крысы. Это реальная проблема с грызунами, от которой никуда не деться. Поэтому коты на территории есть. Другое дело, насколько взаимодействие с котами происходит именно у заключенных и осужденных. Я видела котов во многих камерах. Конечно, официально это не приветствуется, но котики были. Заключенные, которые находились в камерах, очень часто приманивали животных. У всех есть окна, кот может пробраться даже через решетку», - рассказала Меркачёва.
Она уверена, что если бы в колониях официально разрешили держать котов, это помогало «снимать напряженность» и было гуманным шагом. Издевательств над животными, считает правозащитница, не будет.
«То, что их не будут убивать и насиловать, я совершенно в этом уверена. Если такие истории случатся, то тех заключенных, которые бы это делали, тут же привлекали бы еще по одной статье за издевательство над животными. Но, повторюсь, надеюсь, что таких историй практически не будет. Когда-то давно была жуткая история в Ленинградской области. Там в одном из мест лишения свободы начальник приказал уничтожить всех котов, которых подкормили осужденные. После этого случился настоящий бунт. Более того, на него напали неизвестные по пути домой. Насколько я знаю, нападавших так и не нашли. Но такая история была, и она могла означать, что таким образом отомстили за зверство, которое он устроил конкретно в этой колонии», - сообщила Меркачёва.
Правозащитница уверена, что осужденным следует разрешить взаимодействовать с котами: проявляя доброту к животным, заключенный будет аналогично относиться к людям.
«Я считаю, что эта практика была бы гуманной и оправданной. Она помогала бы снимать стресс, развивать человеколюбие. Потому что когда человек проявляет доброту по отношению к животному, он будет проявлять потом эту же самую доброту к людям. Все связано. И мы знаем, что все маньяки начинали с того, что мучили животных. При этом все, кто начинал любить животных, помогал им, они в конечном итоге заботились и о людях тоже. Есть такие исследования, которые проводили российские и зарубежные ученые: они доказали связь между отношением человека к животным и дальнейшим отношением его к себе подобным, к людям», - заключила Меркачёва.
Ранее правозащитница рассказала сайту «Страсти» об улучшении жизни российских заключенных. Так, в колониях стали запрещать «стаканы» и убрали гнилую картошку.