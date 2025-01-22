«Их не будут убивать и насиловать»: Ева Меркачёва рассказала о котах в российских колониях

«То, что их не будут убивать и насиловать, я совершенно в этом уверена. Если такие истории случатся, то тех заключенных, которые бы это делали, тут же привлекали бы еще по одной статье за издевательство над животными. Но, повторюсь, надеюсь, что таких историй практически не будет. Когда-то давно была жуткая история в Ленинградской области. Там в одном из мест лишения свободы начальник приказал уничтожить всех котов, которых подкормили осужденные. После этого случился настоящий бунт. Более того, на него напали неизвестные по пути домой. Насколько я знаю, нападавших так и не нашли. Но такая история была, и она могла означать, что таким образом отомстили за зверство, которое он устроил конкретно в этой колонии», - сообщила Меркачёва.