«Этой профессии не обучают»: инструктор по выживанию Ярин о деле жизни

Как вести себя вдали от цивилизации? Что взять с собой, отправляясь в экспедицию? В СМИ на эти вопросы довольно часто отвечают эксперты по выживанию. Портал «Страсти» решил выяснить у специалиста по безопасности человека в природной среде, создателя и инструктора курса «Выживание для дилетантов» Михаила Ярина, что представляет собой его профессия, и как она связана с людьми.

«Вы знаете, нет такой профессии «инструктор по выживанию». Есть профессия «инструктор-проводник» по определенным видам туризма, по выживанию – нет. Это скорее маркетинговый термин», - поясняет специалист.

Сам Ярин ни к какой структуре не привязан, соответственно, и руководителя у него нет. При этом эксперт является автором и инструктором единственного в России курса выживания для пилотов авиации общего назначения, инструктором по выживанию Росзаповедцентра, где обучение действиям в чрезвычайных ситуациях в природной среде проходит по его методике, а также советником по некоторым вопросам в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Этой профессии нигде не обучают. У меня больше 37 лет полевого стажа. Я был практически везде: в Арктике три раза (два раза на земле, один раз в море), в горах, в тайге, в джунглях, не был только в пустыне. Это был полевой опыт, а дальше пошла систематизация полевого опыта», - рассказывает Ярин.

О том, что пора делиться знаниями, впервые эксперт задумался в 2009 году. Именно тогда он и стал обучать людей. Сперва тех, кто просто хочет научиться грамотно вести себя в экспедициях – их Ярин учил разводить костры, ставить палатки, читать карты. А уже после к нему обратились пилоты и попросили помочь собрать носимый аварийный запас. «И я этой идеей так загорелся, что начал заниматься непосредственно этими вопросами», - продолжает специалист.

Ярин подчеркивает, что продолжает учиться по сей день – это позволяет ему расти и оттачивать свои методики.