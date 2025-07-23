«Это смешно»: Арсений Бородин ответил на критику Пелагеи

Арсений Бородин прокомментировал критику певицы Пелагеи в эфире музыкального шоу. Артист ответил коллеге в беседе с сайтом «Страсти».

Несколько лет назад Арсений Бородин принимал участие в музыкальном шоу, где членом жюри была Пелагея. Певица раскритиковала выступление Арсения, за что он ей благодарен спустя годы. По словам артиста, высказывание Пелагеи помогло ему осознать, что он стал хуже выступать. Благодаря критике Арсений обратил внимание на ошибки и вывел карьеру на новый уровень.

«Дело в том, что я на самом деле ей благодарен даже в какой-то степени. То есть не могу сказать, что это какой-то конфликт. Она просто дала мне пинка под зад. Это можно было принять двумя способами. Первый способ — обидеться и начать себя жалеть, а второй – воспринять это как пинок и сказать себе: «Так, слушай, надо как-то брать себя в руки и работать лучше». Всегда есть два варианта: человек либо сдастся, либо будет усерднее работать и не сдастся. В данном случае я не сдался, и я благодарен ей», — высказался певец.

Несмотря на благодарность, Арсений до сих пор не согласен с мнением Пелагеи, что он не может выступать в рок-жанре. По словам Бородина, ему смешно от высказывания артистки.

«Я не могу сказать, что воспринимаю ее слова про то, что она большой рок-музыкант. Это, конечно, дико смешно для меня. Особенно в том статусе, в котором я сегодня нахожусь. Что вот она слушает «Наутилус Помпилиус» и не может воспринимать это от солиста «Челси». Это все хрень собачья, бред сивой кобылы», — резюмировал он.

Полное интервью Арсения Бородина о съемках в шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» и подготовке к свадьбе читайте здесь.