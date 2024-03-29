«Это серьезная проблема»: продюсер объяснил, чем грозит Пугачевой признание иноагентом

Продюсер Бабичев допустил, что Пугачеву лишат дохода после признания иноагентом. Об этом он рассказал «Страстям».

Музыкальный продюсер Евгений Бабичев заявил, что последние высказывания Аллы Пугачевой стали решающим фактором в возможном наделении ее статусом иноагента.

«Если вспомнить последнее видео с оскорблением Стаса Михайлова и выпадом в адрес россиян, наверное это уже серьезный звоночек, не всем это понравилось. Тут даже несмотря на то, что ты сделал, отвечать придется», — рассказал он.

При этом новое звание вряд ли сильно обеспокоит Пугачеву. По словам Бабичева, про певицу все равно продолжат писать в СМИ.

«С точки зрения моральной составляющей, я думаю ее это не сильно беспокоит, все равно про нее писать будут, потому что сразу не возьмешь ластик и не сотрешь Пугачеву из шоу-бизнеса, уж слишком много у нее здесь поклонников. Таких, которые с ней при любом раскладе, что бы она не сказала», — добавил он.

Говоря о возможных санкциях, которые могут волновать Аллу Пугачеву после признания ее иноагентом, Бабичев отметил проблемы с финансами.

«Говорят, у нас сейчас примут закон, который позволяет изымать недвижимость, авторские права у иноагентов. Пугачева неплохо зарабатывала со своих записей. Но если эти выплаты начнут удерживать, то это серьезная проблема, потому что Пугачева не является действующим артистом. У нее нет прямого заработка с концертов», — объяснил он.

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