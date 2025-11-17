«Это самое главное»: Ася Борисова рассказала, как изменилась в отношениях с Башаровым

Ася Борисова заявила, что не хочет тратить время на обиды в отношениях с Маратом Башаровым. Актриса поделилась подробностями личной жизни в беседе с сайтом «Страсти».

В 2022 году в СМИ появилась новость о романе Аси Борисовой и Марата Башарова. Актер рассказывал, что ради внимания коллеги подстроил рыбалку. На сегодняшний день знаменитости не отрицают, что уже несколько лет счастливы в отношениях.

По словам Аси, она не считает, что, влюбляясь, люди меняются. Актриса убеждена: на человека влияет жизненный опыт и партнер, который находится рядом. При этом актриса отметила, что теперь, находясь в отношениях, не хочет тратить время на обиды и ссоры — ей важно дарить любимому человеку любовь и радостные эмоции.

«Я не думаю, что эти изменения происходят благодаря влюбленности, потому что она длится месяц-два, а дальше идут другие фазы отношений. Это связано с жизненным опытом, с человеком, который находится рядом с тобой. Как я уже говорила, мне не хочется тратить время на обиды, капризы, ссоры, мне хочется каждый день дарить семье, ребенку, любимому человеку только радостные эмоции. Мне хочется, чтобы, живя со мной, они получали только добрые эмоции, видели свет и понимали, что, когда я рядом — все хорошо! Это для меня самое главное», — высказалась Ася.

Борисова уточнила, что на ее мировоззрение повлияли смерть отца и политическая ситуация в стране. Актриса поняла скоротечность жизни и не готова тратить ее на негатив.

