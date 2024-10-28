«Это решение Союза писателей»: почему Озерский стал единственным номинантом от РФ на Нобелевскую премию по литературе
Писатель Игорь Озерский
© Предоставлено Игорем Озерским
Адвокат Игорь Озерский не смог объяснить, почему его выдвинули на Нобелевскую премию по литературе. Он отметил, что это было решение Союза писателей России. Комментарий Озерского приводит сайт «Страсти».
«Почему я стал единственным номинантом от России в этом году, сложно сказать, поскольку это было решение Союза писателей. Эта организация, согласно регламенту Нобелевского комитета, имеет право выдвигать кандидатуры. До этого мою повесть «Лун Дао» публиковали в «Литературной газете», и она была на обложке номера. Этот выпуск был представлен на книжном фестивале на Красной площади. Вероятно, именно там она и привлекла внимание. Затем я получил много отзывов от литературных критиков и читателей. После этого от Союза писателей поступило предложение номинировать меня на премию», - сообщил Озерский и добавил, что для него это «большая честь».
Писатель был выдвинут с произведением «Лун Дао». Озерский говорит, что «как только повесть вышла, сразу «вызвала большие споры и резонанс».
«На неё отреагировали около 50 литературных критиков. Более того, я получал отзывы от читателей, особенно от женской аудитории, о том, что в тяжёлые минуты повесть помогла им преодолеть трудности», - добавил он.
По словам писателя, это произведение – самое сложное и многослойное из всех его работ.
«Еще стоит учитывать, что к тому моменту мои работы уже публиковались в престижных изданиях. Помимо «Литературной газеты», мои рассказы появлялись в толстых литературных журналах, сборниках поэзии и прозы, на литературных порталах. Думаю, что положительную роль сыграли отзывы коллег по литературному цеху и одна из самых престижных российских литературных премий — «Гипертекст», которую я получил за роман «Безымянные», - добавил Озерский.
Писатель отметил: ему важны отношение к творчеству на родине и оценка профессионального сообщества.
«Если Союз писателей полагает, что мое произведение этого достойно, это уже высшая форма признания», - заключил автор.
Подробнее о его творческом пути, работе над повестью и планах читайте в нашем интервью.