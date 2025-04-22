«Это просто полная чушь»: директор зоопарка в Мариуполе, где загрызли рабочего, опроверг слухи о плохой кормежке

Сегодня Telegram-канал Mash опубликовал новость о том, что в зоопарке Мариуполя, где белая тигрица разорвала рабочего, плохо кормят зверей. Сайт «Страсти» связался с директором зоопарка Савелием Вашурой и узнал от него, что сведения о плохой кормежке не соответствуют действительности.

По словам Вашуры, нет повода для таких мыслей, так как животные продолжают спокойно размножатся в зоопарке, что говорит о достаточном количестве пищи. Та же тигрица, что напала на сотрудника, недавно родила четверых детенышей.

«То, что пишет Telegram-канал Mash — это просто полная чушь. У тигрицы, которая разорвала рабочего, родились четверо тигрят. Также в зоопарке рождаются медвежата: по две, по три штуки. Если звери не кормленые, то они бы никогда не рождались», — заявил Вашура.

Также директор зоопарка обратил внимание, что некоторые СМИ распространяют информацию о плохих условиях содержания уже давно, что также не соответствует действительности.

«Они еще в хорошие времена брали-подставляли воду, когда жара стояла сильная, медвежатам в тарелочке. Ну они же будут пить. И писали: "смотрите, как издеваются над животными,". Мол, воды нет. Высыпали мусор на территории зоопарка и тоже говорили: "смотрите, как грязно все"», — рассказал Савелий.

Журналисты просили проверить зоопарк, приезжали и видели совершенно другую картину. В разговоре сайтом «Страсти» директор поручился за то, что сейчас зоопарк находится в идеальном состоянии.

Ранее в СУ СК по Донецкой Народной Республике рассказали о гибели сотрудника зоопарка в Мариуполе. По факту случившегося ведется проверка.