«Это производит впечатление, что учиться не надо»: актер Сергей Степин высказался о блогерах в кино

Актер Сергей Степин высказался на тему участия блогеров в съемках фильмов и сериалов. Он отметил, что, с одной стороны, не видит в этом ничего плохого, но, с другой, — медийные личности создают ложное впечатление, что в кино может прийти любой без образования. Подробности он раскрыл в интервью сайту «Страсти».

По мнению Степина, блогеры демонстрируют на огромную аудиторию, когда приходят в кино, что для съемок не нужно оканчивать специализированный вуз. Но при этом, как считает Сергей, звезды соцсетей могут рассчитывать только на однотипные роли, так как для раскрытия потенциала требуется база, которую можно получить только в учебном заведении.

«Вот те же блогеры, они не учились, они просто смело стоят перед камерой, о чем-то вещают и так далее. Это производит впечатление о том, что учиться не надо. Это очень обманчивое впечатление, потому что те же блогеры могут быть актерами в одном фильме, в одном сериале, да и все. А потому что, если он придет во второй сериал, он будет такой же, а в третий — то же самое. И уже это неинтересно. А чтобы сделать интересно, чтобы быть интересным в кадре, нужно учиться. Поэтому, знаете, по молодости это все очень легко, бесшабашно, не требует определенного труда. Самое тяжелое в профессии актера заключается не в том, чтобы что-то сделать, а чтобы уметь повторить и видеть то, что каждая роль — особенная. Это отдельный человек с отдельным характером, к которому нужно уметь подойти», — заявил Степин.

Также актер высказался о новом поколении звезд кино. Он отметил, что молодые артисты ничем не отличаются от своих более опытных коллег. Работая с молодежью, Степин не видит разницы и не сталкивается с конфликтом поколений. По его словам, начинающие актеры сейчас стремятся к большой славе, но не осознают, что за нее приходится дорого платить.

«Сегодняшние бесшабашные актеры, скажем так, молодые, хотят купаться в славе, — это прекрасные мечты. Прекрасно, прекрасно! Но всем придется за это чем-то заплатить: временем, трудом, прежде всего, профессиональной подготовкой. Мы тоже об этом мечтали, поэтому в этом плане — нет, ничего не изменилось. Мне кажется, разность поколений — это само собой, это естественно, так всегда было. Молодые всегда рассчитывали более на внешнее, взрослые актеры рассчитывали уже более на внутреннее. Это приходит со временем», — поделился Сергей.

Интервью с Сергеем Степиным читайте на сайте «Страсти».