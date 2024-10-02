«Это происходит на самом деле»: экс-участник «Дома-2» назвал главный минус телепроекта

Популярный блогер и модель с мировым именем Иван Балашов в 2021 году принял участие в реалити-шоу «Дом-2». Он признался, что главным минусом проекта для него стал коллектив участников.

«Единственное, что могло быть не по душе — это коллектив участников. «Дом-2» не постановочное шоу, и если в доме происходит драма или конфликт, то это происходит на самом деле», - сказал Иван в беседе с сайтом «Страсти».

Он также отметил, что в целом съемки в этом реалити-шоу напомнили ему детский лагерь, где существуют определенные правила, например, необходимость поддерживать чистоту и убирать за собой на кухне после готовки.

Говоря о распорядке дня, Иван отметил, что участники ложатся спать довольно поздно, когда заканчиваются съемки.

Вместе с тем, рассказывать о взаимоотношениях с ведущими проекта Балашов не стал, сославшись на договор о неразглашении.

«Это останется в тайне», - заключил блогер.

Полное интервью Ивана Балашова о карьере модели, съемках в морозильной камере и «Доме-2» читайте здесь