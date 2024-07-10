«Это по любви»: билеты на концерт «Мумий Тролля» в Италии продают по цене путевки в Турцию

Группа «Мумий Тролль» продает билеты на концерт в Италии за 123 тысячи рублей. Об этом стало известно «Страстям».

10 августа Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль» планируют выступить на гала-ужине в коммуне Форте-деи-Марми, Италия. Однако билеты на выступление коллектива нельзя назвать бюджетными. Даже учитывая, что танцопола и фан-зоны на выступлении не будет.

Одно место за самым дальним столиком зала обойдется поклонникам творчества Лагутенко в 650 евро (61 тысяча рублей), если гости захотят выкупить весь стол, им придется заплатить 5200 евро (495 тысяч рублей). При этом самые дорогие места рядом со сценой обойдутся в 1300 евро (123 тысячи рублей), а для брони всего стола придется выложить 7800 евро или 742 тысячи рублей.

Отметим, что самые дорогие столики уже забронированы, а вот варианты на последних рядах пока пустуют. Если Лагутенко удастся продать все билеты, то его прибыль составит 25,9 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что уехавший из России Илья Лагутенко заработал на бизнесе 19,3 миллиона рублей.