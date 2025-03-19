«Это очень классный проект»: теннисистка Пивоварова рассказала, чем занимается после завершения карьеры

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова завершила профессиональную карьеру в 2012 году. Причиной тому послужили многочисленные травмы, которые не давали проводить матчи на прежнем уровне. После большого спорта экс-вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет занялась другим делом — но теннис из ее жизни никуда не ушел.

По словам Анастасии, теперь любимый вид спорта присутствует в ее жизни в другом формате. Пивоварова стала экспертом в области тенниса. Она следит за матчами в специально оборудованной студии вместе с другими профессионалами и обсуждает игру на корте.

«Это очень классный проект, и я невероятно рада, что теннис остался в моей жизни в таком формате. Для меня всегда важна цель проекта, чтобы это был не только финансовый интерес. У нас глобальная цель — это развитие тенниса в России, и мы делаем огромный вклад для того, чтобы теннис оставался у нас в стране и был доступен», — рассказала теннисистка в интервью сайту «Страсти».

Ранее Пивоварова раскрыла, насколько теннис дорогой вид спорта. По словам спортсменки, на подготовку могут уйти сотни тысяч долларов. Об этом читайте в интервью по ссылке.