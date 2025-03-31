«Это нормально»: Марина Кравец рассказала, как справляется с детской ревностью у дочерей
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Актриса и ведущая Марина Кравец посетила премьерный показ фильма «Батя-2. Дед» в московском кинотеатре «Октябрь» и призналась, что после рождения младшей дочери столкнулась с детской ревностью. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
«Это нормально, когда в семье вдруг появляется новый человек, о котором старший ребенок вроде как не просил. Мы в целом стараемся отслеживать эти моменты, чтобы всем было комфортно. Со старшей дочерью проводим очень много времени», - разоткровенничалась телеведущая.
Марина также отметила, что проблема бессонных ночей при воспитании детей ей знакома, как и всем матерям, однако после рождения второго ребенка у нее появились помощницы по дому и няни.
Отвечая на вопрос о том, почему в личном блоге артистки мало фотографий с наследницами, Марина решила отшутиться. Она предположила, что журналисты просто редко заглядывают на ее страницы в соцсетях.
«Я периодически выкладываю, но зачем?» - задалась вопросом теледива, добавив, что никогда не думает о том, что ее детей могут сглазить.
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