«Это нормально»: Марина Кравец рассказала, как справляется с детской ревностью у дочерей

Актриса и ведущая Марина Кравец посетила премьерный показ фильма «Батя-2. Дед» в московском кинотеатре «Октябрь» и призналась, что после рождения младшей дочери столкнулась с детской ревностью. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Это нормально, когда в семье вдруг появляется новый человек, о котором старший ребенок вроде как не просил. Мы в целом стараемся отслеживать эти моменты, чтобы всем было комфортно. Со старшей дочерью проводим очень много времени», - разоткровенничалась телеведущая.

Марина также отметила, что проблема бессонных ночей при воспитании детей ей знакома, как и всем матерям, однако после рождения второго ребенка у нее появились помощницы по дому и няни.

Отвечая на вопрос о том, почему в личном блоге артистки мало фотографий с наследницами, Марина решила отшутиться. Она предположила, что журналисты просто редко заглядывают на ее страницы в соцсетях.

«Я периодически выкладываю, но зачем?» - задалась вопросом теледива, добавив, что никогда не думает о том, что ее детей могут сглазить.