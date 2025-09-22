«Это не значит, что мужчины умнее»: критикующий глупость блогер рассказал, почему в его роликах больше девушек

Блогер Эрнест Тарасов в своих видео обозревает глупость и критикует отказ от здравого смысла. В беседе с сайтом «Страсти» он рассказал, почему героями его роликов чаще всего становятся именно девушки.

Несмотря на подавляющее количество женщин в таких обзорах, по словам Эрнеста, глупость для него — универсальное явление, не зависящее от пола. Блогер не считает, что мужчины умнее представительниц прекрасного пола. Но именно девушки, согласно статистике, чаще сидят в соцсетях и публикуют там все подряд, что потом становится предметом для обсуждения.

«По статистике именно девушки чаще залипают в соцсетях и постят все подряд — от сторис до рилсов. Но это не значит, что мужчины умнее. Их тоже хватает, просто они реже попадают ко мне в обзоры. Меня часто обвиняют в мизогинии, называют женоненавистником. Но это чушь. Я одинаково критикую и мужчин, и женщин. Тупость не имеет гендера. Я всегда за адекватность и здравый смысл», — рассказал Эрнест.

