«Это не совсем мой формат»: экс-ученица Табакова Наталья Бергер рассказала о его несправедливости

Актриса Наталья Бергер рассказала, какую роль режиссер Олег Табаков сыграл в ее карьере. По ее словам, она благодарна ему за «толчок», но при этом порой она видела в нем несправедливого человека. Подробности Наталья раскрыла в интервью сайту «Страсти».

Табаков заметил Бергер, когда она была еще школьницей. После 9 класса девушка прошла прослушивание и поступила на курс мэтра в Москве. Именно с Олега Павловича началась актерская карьера Натальи, но от работы с ним у нее остались смешанные чувства.

По признанию Натальи, она столкнулась с несправедливостью в театре. Она отметила — там совершенно не ценилась индивидуальность, а ей всегда была важна свобода.

«[Олег Табаков был] не очень справедливым — я бы так сказала. Его колледж ориентирован в первую очередь на воспитание театральных артистов, конкретно для его театра (по крайней мере вначале это было именно так). А любому театру нужны разные типажи: и смешные, и красивые, и толстые, и рыжие… В театре не очень приветствуется индивидуальность. Должен быть коллективизм и общая идея. Я более независимая и росла как „свободная птица“. Поэтому Табаков — это не совсем мой формат. Но я благодарна ему за толчок в правильном направлении», — поделилась Наталья.

К слову, совсем от театра Бергер не отказалась, хоть и ушла с головой в кинематограф. Она рассказала, что очень любит классический театр.

«Мне часто в Щукинском институте говорили, что я именно чеховская героиня. Хотела бы сыграть что-то по Бунину. Надеюсь, что такая возможность у меня еще будет», — отметила актриса.

