«Это не совсем мое кино»: Ирина Старшенбаум отреагировала на успех фильма «Холоп 2»

Актриса Ирина Старшенбаум призналась, что ей намного ближе фильм «Бременские музыканты» нежели комедия «Холоп 2» с Милошем Биковичем и Аглаей Тарасовой. Оба проекта вышли в новогодние праздники, однако второй смог обогнать по кассовым сборам первый.

В интервью порталу «Страсти» Ирина рассказала, как провела зимние каникулы. Оказалось, что она была в Петербурге вместе со своими друзьями. Как и многие другие россияне, артистка посетила в начале января и кинотеатр. Правда, новинки оценить не успела. Причем вторую часть «Холопа» она скорее всего и не посмотрит, так как этот фильм вовсе не для нее.

«В кинотеатре мы смотрели фильм «Зеркало» Тарковского. Всю новогоднюю классику смотрели на проекторе дома. «Бременские музыканты» - это прекрасная сказка! Я еще не смотрела фильм, но в нем снималась моя подруга Ирина Горбачева. Обязательно посмотрю. А «Холоп 2» - это не совсем мое кино. Но его снимал Клим Шипенко, а он очень талантливый режиссер», - поделилась Ирина.

Напомним, что кассовые сборы фильма «Холоп 2» превысили 2,5 млрд рублей. Побить рекорд первой части проекту вряд ли удастся.

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