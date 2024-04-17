«Это не продается»: актриса Евгения Соляных рассказала об отношениях с мужем

Актриса Евгения Соляных объяснила, почему скрывает мужа от журналистов. Об этом она рассказала в интервью «Страстям».

Актриса и продюсер Евгения Соляных имеет на своем счету десятки ролей в фильмах и сериалах. Она периодически появляется на красных дорожках, но никогда не выводит на них своего мужа, с которым она расписалась еще в 2008 году.

В 2016 году Евгения сообщила радостную новость своим подписчикам — у супругов родился сын Андрей.

По словам Соляных, ей нечего скрывать, просто в ее отношениях с супругом все хорошо.

«Люблю этот вопрос о личной жизни. Почему вы ничего не слышите об этом? Просто в моей личной жизни все налажено, но это не продается. Поэтому нет смысла рассказывать об этом. Я замужем, у меня есть сын, мой муж предпочитает оставаться в стороне от публичности, и мы договорились, что я не афиширую личную жизнь. Ему это просто некомфортно», — рассказала она.

Полное интервью с Евгений Соляных о паузе в карьере и воспитании сына читайте по ссылке.