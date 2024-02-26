«Это не прачечная»: Поплавская осудила Киркорова за его поездку в Донбасс

В феврале 2024 года состоялась премьера фильма «Он+Она». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Яна Поплавская. Выйдя на красную дорожку, актриса пообщалась с прессой и оценила поездку Филиппа Киркорова в Донбасс.

В первую очередь, Поплавская назвала поступок Киркорова «отмашкой». Яна отметила, что певец приехал в зону боевых действий с камерами и желанием «засветиться». По мнению актрисы, Донбасс — это не то место, чтобы пиариться на страданиях людей.

«Донбасс — это не прачечная. Это не то место, куда должны приезжать люди посветиться. Это что, бросить кость как собакам? Это отмашка. Он ведь приехал с камерами, как в бар «Мутабор»», — сообщила Яна корреспонденту сайта «Страсти».

Кроме того, Поплавская считает, что у Киркорова есть влиятельные покровители. Вот почему, несмотря на все поступки, он до сих пор остается в шоу-бизнесе.

«Кто эти люди, которые крышуют павлина в перьях, девушку с камнем на причинном месте? Жаль, что их не смыло окончательно в унитаз. Люди, которые их крышуют, получают деньги от всего событийного ряда, в котором участвуют Ивлеева и Киркоров», — резюмировала знаменитость.

Полный материал о жизни Филиппа Киркорова после участия в «голой» вечеринке читайте здесь.