«Это не подиум»: путевая обходчица метрополитена рассказала о трудностях в работе

Путевая обходчица метрополитена на условиях анонимности рассказала порталу «Страсти» о работе в непростых условиях.

Ежедневно, когда метро закрывается, в него спускаются сотни сотрудников — среди них есть и путевые обходчики. Несмотря на то, что работа тяжелая, большинство сотрудников в этой профессии — женщины. Они носят с собой инструменты, которые весят по 6 кг.

«У нас большой ключ, весит примерно 6 кг. Еще фонарь, путевой молоток для остукивания стыков, лупа, зеркало, линейка для замера зазоров на стыках и журнал путевого обходчика», — рассказала собеседница «Страстей».

По словам женщины, она ежедневно проходит по 5 км. Такие нагрузки выдерживают не все.

«Работа тяжелая, некоторые девушки приходят к нам покрасоваться, но надолго не задерживаются. Тут работа требует вложений сил, это не подиум. Многие недооценивают себя», — объяснила она.

При этом, к здоровью путевых обходчиц тоже есть серьезные требования. Сотрудники проходят медкомиссии ежегодно.

«Уволить из-за здоровья не могут. Если человек долго проработал, естественно, он не может иметь идеальное зрение, например. Сейчас допустимы очки. Но раньше с очками в нашу службу не брали. Еще очень важен слух. Нужно хорошо различать звуки — это твоя техника безопасности», — призналась она.

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