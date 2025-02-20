«Это не первый мой опыт»: Марина Хлебникова раскрыла детали работы с молодыми рэп-артистами

Певица Марина Хлебникова удивила поклонников новым треком «Мотылек», который записала вместе с молодыми рэп-исполнителями Данилой Прайсом и СВАИ. В беседе с порталом «Страсти» она призналась, что осталась довольна проделанной работой, а также анонсировала выход песни, где сама зачитала рэп.

Песня «Мотылек» создана на стыке жанров и рассказывает о чувствах и переживаниях, с которыми в течение жизни сталкивается каждый человек. По словам Хлебниковой, это далеко не первый раз, когда она сотрудничает с молодыми коллегами. Она считает, что нужно работать с новыми артистами, и поддерживает звезд, которые делают необычные коллаборации.

«Это не первый мой опыт записи с молодыми артистами. Недавно мы выпустили крайне удачный трек «Метро» вместе с группой 7Hills, а перед этим с одним из участников группы 7Hills - Russell Ray - новые версии моих песен «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай». Вообще, мы давно договорились с ребятами: если у них будет интересная идея, я готова посотрудничать. Что касается опыта других коллег, который я считаю удачным, я не опиралась на него. Я согласилась поучаствовать в песне из-за того, что мне очень нравится творчество Данилы Прайса, мне нравится, как он работает с текстом, как он работает с музыкой и как собирает все это вместе», - поделилась Марина Хлебникова.

Изначально в треке «Мотылек» певица должна была остаться в бэк-вокале. Но в процессе работы они поняли, что ее голос будет основным в припеве.

«Данила Прайс позвонил мне с просьбой приехать и помочь в работе над треком «Мотылек», который должен войти в его альбом «Макондо 2». Изначально Данила хотел, чтобы я записала бэк-вокал в припеве. Я встала к микрофону с мыслью, что в этом треке мне совсем не хочется походить манерой исполнения на Марину Хлебникову. Я попросила несколько раз записать меня, и результат получился с оттенком фолка, фольклорной музыки. Данила послушал и предложил оставить мой голос основным в припеве. С Данилой Прайсом нас связывает давняя дружба. Мне знакомы не первый год и даже не 10 лет. А со СВАИ мы познакомились недавно, он очень обаятельный человек, очень талантливый. Вместе мы работали еще и над видео. У нас было две студийные съемки, и основная сложность была в том, чтобы объединить трех таких разных людей в клипе. Я считаю, что у нас это получилось», - рассказала артистка.