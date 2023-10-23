«Это не кавер»: Сергей Арутюнов рассказал о создании новых версий хитов «На заре» и «Moscow Calling»

Певец Сергей Арутюнов – автор хитов «На заре 2020» и «Moscow Calling 2023», появившихся из старых песен. Артист подарил им новую жизнь и иное звучание, что некоторые поклонники принимают, а другие – нет. Портал «Страсти» поговорил с вокалистом и узнал, как в принципе ему пришла идея перепевать композиции и почему он не считает это кавером.

Солист группы «Парк Горького» признался, что существует огромное количество примеров, когда песня спустя годы вновь становилась популярной благодаря переосмыслению. Первое время он опасался браться за легендарные композиции, но потом понял, что действительно может сделать из них что-то совсем другое. Авторы его в этом поддержали.

Сначала Сергей начал работать над треком «На заре 2020». Он познакомился с создателем оригинала Олегом Парастаевым и сделал с ним новую версию.

«Олег, написав эту композицию много лет назад, не нашел для нее исполнителя. Не только вокалиста, а вообще человека, который полностью бы создал аранжировку - такую обертку, упаковку. В хорошем смысле слова. И так получилось, что этим человеком оказался я. Это просто совпадение и огромное везение для меня, - поделился Сергей в интервью порталу «Страсти». — Олег полностью мне передал то, что он хотел бы услышать. И я счастлив, что поучаствовал в этом. Теперь, конечно, когда я исполняю эту песню, я всегда думаю об Олеге и говорю всем об Олеге, потому что она получилась».

С «Moscow Calling 2023» была похожая история. Арутюнов создавал ее исключительно вместе с автором, которому нравилось то, что его песне дают новую жизнь.

«Там тоже изменено очень-очень многое. И для меня важно, что Алексей Белов поддержал меня совершенно искренне. Для него мои идеи были интересны, и он поучаствовал в этом по полной программе. Он полноценный соавтор этой новой версии «Moscow Calling 2023». Он столько всего туда придумал, спел, сыграл. Мы сняли вместе клип. То есть он сделал песню заново. Просто со мной. И это, конечно, для меня очень приятно и ответственно», - рассказал вокалист.

Кроме того, у Арутюнова также есть права на песню «Прекрасное далеко», которые он получил от автора Евгения Крылатова, и «Не дано» - от Павла Есенина.

«Настоящим хитом, а тем более великим хитом, может стать только та песня, в которой всего прожито и где вложено много искренности и честности. А к моему огромному счастью, когда я, соприкасаюсь с песней и с ее авторами, то мне это становится доступно. И я делаю это новое прочтение, но также совершенно беззаветно любя эту песню, как ее создатели. Это не кавер», - признался Сергей.

Полное интервью Сергея Арутюнова о сравнении со знаменитым отцом, «Голосе» и музыке читайте на сайте «Страсти».