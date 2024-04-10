«Это лицемерная история»: Маша Малиновская поддержала жителей ДНР, запретивших Ивлеевой приезжать к ним

Телеведущая Маша Малиновская резко высказалась по поводу попыток блогера Насти Ивлеевой очистить репутацию после «голой» вечеринки. В начале года звезда сериала «Монастырь» хотела вслед за певцом Филиппом Киркоровым приехать в Донбасс. Однако жители выступили против. По мнению Малиновской, люди поступили правильно, так как все, что делает Настя, – это «лицемерная история».

Маша является одной из тех, кто с самого начала поддерживал Россию и СВО. Она не скрывает свою политическую позицию и выступает против тех знаменитостей, которые два года назад решили уехать из страны. Критикует телеведущая и Настю Ивлееву, устроившую в конце декабря прошлого года скандальную «арт-выставку». Как заявила Малиновская в интервью порталу «Страсти», она полностью согласна с жителями ДНР, которые не захотели после этого видеть блогера.

«Правильно сделали. Потому что это лицемерие, и совершенно очевидно, что плевать она хотела на Донбасс, интересы государства, жителей этих регионов. Они понимают, что это лицемерная история. Они в общем-то правильно сказали, что Донбасс — это не стиральная машина. Приезжать нужно было раньше, а не когда прижали хвост», - призналась Маша.

По словам телеведущей, поездки в ДНР должны совершать только те, кто действительно хочет помочь. Сама она посетила Донбасс в феврале не ради хайпа, а по зову сердца.

«Когда говорят, что звезды делают это ради хайпа, это в общем-то ко мне не относится, потому что имеются в виду люди, которым нужно отмыть как-то свою репутацию, отбелить, выслужиться перед кем-то, замолить грехи и так далее. Мне отстирывать репутацию было не нужно. Я изначально, с первых дней, выступала за Россию и против людей, которые отказывают собственной Родине в отстаивании ее национальных интересов. Это, конечно, вредительство и предательство. В моем случае это совершенно не так. Я поехала по зову сердца», - поделилась Малиновская.

Полное интервью с Машей Малиновской для портала «Страсти» читайте здесь.