«Это их право»: Ирина Ортман рассказала о своем отношении к Пугачевой и Галкину*

Ирина Ортман назвала предательством отъезд из страны Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) и Пугачевой. Об этом она рассказала «Страстям».

Участница группы «Тутси» Ирина Ортман дала большое интервью, в котором поделилась своем мнением об Алле Пугачевой и Максиме Галкине*. Напомним, знаменитости уехали из России еще в 2022 году после начала СВО.

«Я к ним никак не отношусь. Слава Богу. Это их право, их выбор. Мой выбор другой. Я не раз высказывалась об этом в интервью, уехать из своего дома, из своей Родины, которая дала тебе всё — это предательство», — заявила она.

Ирина Ортман также рассказала о поездках на СВО, планах на 2025 год и конфликте Сергея Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе!». Полное интервью читайте по ссылке.

*признан иноагентом на территории РФ.