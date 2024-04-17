«Это фальшиво»: актриса Евгения Соляных раскритиковала идею «воскресить» Никулина с помощью дипфейка

Актриса Соляных раскритиковала идею «воскресить» Никулина с помощью дипфейка. Об этом она рассказала в интервью «Страстям».

В новой части фильма «Манюня» режиссеры решили попробовать новые технологии. Они создадут цифровую копию актера Юрия Никулина с помощью технологии дипфейк.

По словам Евгении Соляных, сама идея интересна, но вот результат не всегда тот, на который рассчитывает зритель.

«Дипфейки — очень увлекательная тема, которая мне нравится, по сути, как технология. Пока никому не удается обмануть кого-либо, несмотря на то, что технология кажется уже развитой. Все равно ты видишь на экране, что это фальшиво, что это не человек, а именно искусственный интеллект, компьютерная графика», — рассказала она.

Актриса и продюсер добавила, что оживить Никулина можно, однако цель затеи ей не совсем ясна.

«Если посмотреть с другой стороны, оцифровать Никулина можно. Но зачем? Вся прелесть искусства заключается в переменах, постоянных изменениях. Были великие мастера в прошлом, художники, актеры, режиссеры. Здесь и заключается привлекательность — время не стоит на месте, и мне кажется, что совершенно не нужно оживлять тех, кто уже умер, пусть они останутся теми, кем они были в нашем восприятии», — добавила она.

Полное интервью с Евгенией Соляных о детях, семье и паузе в карьере читайте по ссылке.