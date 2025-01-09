«Это было большой неожиданностью»: экс-солистка «Вороваек» рассказала об увольнении из группы
© Предоставлено пресс-службой телеканала «Пятница!»
Певица Светлана Ларионова рассказала о том, как ее уволили из группы «Воровайки» из-за возраста. Артистка и участница шоу «Царица» на телеканале «Пятница!» дала интервью сайту «Страсти».
Светлана занялась сольным творчеством и приняла участие в музыкальном проекте, где рассказала свою историю. Оказалось, что она была в составе популярной блат-поп группы «Воровайки» с хитами «Хоп, мусорок», «Рожа протокольная» и «Наколочки».
Певица произвела впечатление на членов жюри и рассказала о том, что до недавнего времени была солисткой группы «Воровайки».
«По решению продюсера группы, с его слов: «наступили обстоятельства непреодолимой силы» – возраст. Мне 41. Он решил, что надо давать дорогу молодым. Не знаю», – делилась Светлана на шоу.
В интервью сайту «Страсти» певица призналась, что не ожидала такого решения от продюсера.
«Не догадывалась. Это было большой неожиданностью и шоком», – заявила Ларионова.
Она вспомнила, как попала в коллектив.
«Я попала в группу в 35 лет — продюсеры сами меня нашли и пригласили стать частью «Вороваек», услышав мой голос. Шансон был для меня неизведанной и неведомой стезей, но репертуар группы мне был знаком и интересен. У «Вороваек» много вокально сложных песен, которые мне захотелось исполнить, чтобы проверить свои возможности», – рассказала она.
После ухода из коллектива звезда перестала следить за их творчеством, но пожелала группе всего наилучшего.
Полное интервью с экс-солисткой «Вороваек» об участии в шоу «Царица», звездных дуэтах и планах можно прочитать здесь.