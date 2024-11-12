«Это была смешная история»: экс-солистка группы Reflex Малахова едва не пострадала от грабителя в детстве

Бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова едва не стала жертвой грабителя в детстве. В интервью сайту «Страсти» она рассказала, как незнакомец преследовал ее ради «котлеты» денег.

По словам исполнительницы, однажды ей с подругой пришлось спасться бегством от неизвестного мужчины. Тот увидел у школьниц пачку денег. Однако крупных купюр в этой «котлете» не было, заявила Жена. Она состояла из бумажек номиналом 100 рублей.

Незнакомец, увидев деньги, бросился в сторону девочек. Жене и ее подруге повезло — за ними впоследствии приехал автомобиль. В нем подруги укрылись от грабителя.

«Это была смешная история. У меня было очень-очень много соток, такие 100 рублевые купюры, и мы с подружкой смеялись, типа у нас, извините за выражение, „котлета денег“. И дальше я увидела человека, который за мной бежал всю дорогу. За нами туда подъехала машина с водителем. Мы сели, и он практически открыл дверь автомобиля. Ну, предполагаю, что хотел эту „котлету“ заполучить», — рассказала экс-участница группы Reflex.

Полное интервью о возвращении Жени Малаховой на сцену, жизни, детях и кино можно прочитать здесь.