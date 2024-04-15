«Это была очень смешная ситуация!»: певица Иваницкая рассказала о случае с Меладзе на шоу «Хочу в ВИА Гру»

Исполнительница Диана Иваницкая рассказала о взаимодействии с продюсером Константином Меладзе на шоу «Хочу в ВИА Гру». По словам певицы, на втором туре программы с ней произошла смешная ситуация, благодаря которой она зарекомендовала себя в глазах звездного члена жюри.

Иваницкая поделилась историей о том, как перед самым началом выступления забыла слова. Диана уже вышла на сцену, поэтому обратного пути не было. Она сделала вид, что все это является частью подготовленного номера.

«Я подумала: "Ну все, Ди! Ты — безнадега". Но я не растерялась и сделала вид, что так и нужно. И им показалось, что я держалась уверенно», — рассказала исполнительница.

По словам девушки, члены жюри оценили ее выступление. При этом уверенность конкурсантки оценил лично Константин Меладзе. Поэтому теперь Диана очень благодарна продюсеру за подаренный ей второй шанс.

Полное интервью с Иваницкой сайту «Страсти» вы можете прочить по этой ссылке.