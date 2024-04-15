Меладзе, депрессия, розовые очки и путь к славе: певица Иваницкая рассказала, что стоит за ее популярностью

— Впервые вы стали моделью в 8 лет. Как это произошло? На вас случайно обратили внимание или же имели место кастинги?

С пяти лет я занималась бальными танцами, и в ДК (дворец культуры, прим. «Страсти»), где проходили тренировки, открылось первое модельное агентство. Насколько я помню, они увидели меня на репетиции и подошли к моей маме с предложением обучаться, и строить модельную карьеру. Вот так все и закрутилось, через месяц я уже победила в международном конкурсе красоты Mini miss international.

Затем конкурсов и побед стало намного больше. Но мы по незнанию отдавали большие деньги на подготовки, костюмы, перелеты. А потом и вовсе на конкурсе «Юная мисс Мира» подошли представили мероприятия и сказали: «мы сейчас продаем места, поэтому если вы хотите, чтобы ваш ребенок победил, нужно заплатить». Мы, конечно же, ничего не заплатили, и я взяла самое последнее место, но я не расстроилась, а очень смеялась на сцене, когда было награждение. Мы были безумно разочарованы, что все стало коррумпировано, и, конечно же, сняли розовые очки. Больше таких прецедентов не было.

— Расскажите о вашей поездке в Париж и борьбе за призовое место в конкурсе красоты.

Меня пригласили на музыкальный конкурс «Юность Планеты» по типу Евровидения для подростков. Это была моя первая победа в вокальном конкурсе, а у меня их было очень много. Но я никогда не расстраивалась, а только шла вперед! В конкурсе было три тура. Подростки почти со всех стран, страшновато было ли мне, спросите? Нет, я вышла на сцену, будто я на своем концерте. Я так увлеклась, что вытащила на сцену маленьких деток, которые так яростно пытались залезть и танцевать рядом со мной. Мое сердце растаяло, а сердца жюри и их родителей тем более. Как только я зашла за кулисы, весь зал начал скандировать «на бис, на бис». Вот так я получила заветную статуэтку победителя. Потом заметило меня одно модельное агентство и предложило принять участие в Miss perfection. Конкурс должен был начаться в следующем месяце. Конкуренция была большая. Девочки хоть и были юны, но при этом очень недоброжелательны. Меня это очень огорчало, потому что я всегда за человечность. Главное, чтобы все были здоровы и у всех все было хорошо. Залог моего успеха всегда заключался в том, что для меня победа никогда не стояла на первом месте. Мне просто всегда было в кайф от самого процесса.

— Такие мероприятия для подростков не уступают по уровню стресса и тяжести подготовки соревнованиям среди взрослых?

Мероприятия?! Школьные экзамены, по-моему, самый высокий уровень стресса. А остальное все пустяки.

Ну а если серьезно, единственный раз, где у меня дрожали руки и тряслось все тело, это на «Х-факторе». Конечно, для 16-летнего ребенка это большая психологическая нагрузка. Камеры, софиты, злое жюри со сценарием. Мне было не по себе. Во втором туре я настолько переживала, что, выйдя на сцену, вообще забыла какую мы песню исполняем. Годы закалки прошли даром. Телевидение имеет две стороны, плохую и хорошую. И тут я, конечно же, хлебнула. Мало того, что у меня был нервный срыв, я год не пела и даже не посещала все творческие уроки. Также я столкнулась с диким хейтом, высосанным из пальца. Обзывали и обсуждали даже внешность моей мамы. Мне было больно вдвойне. И вот представьте, что я испытывала в 16 лет. Прожила бы я эту школу выживания?? Да! Благодаря этому я стала сильной со стальными нервами. Но боюсь, что не каждый ребенок способен это прожить. Я, к сожалению, видела, как люди ломаются и в итоге не становятся обратно на свою колею.

— В какой момент вы стали больше интересоваться музыкой, чем моделингом?

Я совмещала музыку и моделинг, мне не составляло труда. Но потом начался переходный возраст, и я все бросила и вообще вела себя ужасно. Родителям было не просто со мной. Как-то раз мама забрала меня из школы и сказала: «пошли, погуляем в парк». Она меня накормила вкусняшками и потом специально повела в ДК, где проходил кастинг «Х-фактор». И говорит: «Ди, давай прикольнемся, пройди кастинг!» Это было очень смешно. После этого я встала на рельсы шоу-бизнеса.