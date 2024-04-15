Меладзе, депрессия, розовые очки и путь к славе: певица Иваницкая рассказала, что стоит за ее популярностью
© Личный архив Дианы Иваницкой
У популярности и славы две стороны, как и у медали, но только вот темную сторону видят далеко не все. Жестокость, подставы, ангажированность судей, хейт — лишь малый список через что смогла пройти наша героиня. Певица Диана Иваницкая откровенно рассказала сайту «Страсти» про свой путь через тернии к звездам.
Артистка принимала участие во множестве соревнований, в том числе международных, из которых выходила победителем. Но цена всего этого оказалась велика — нервные срывы и, как следствие, затяжная депрессия.
С первой несправедливостью шоу-бизнеса Диана столкнулась еще в детстве на конкурсе красоты, где юные участницы вели себя как настоящие взрослые — недоброжелательно и где-то даже жестко, а судьи за победу предлагали деньги. Уже в юности Иваницкая сняла розовые очки и столкнулась с суровой реальностью.
Но настоящим испытанием для Иваницкой стало шоу «Икс-фактор», после которого она год не брала в руки микрофон. Причиной тому послужила обратная сторона славы — травля, организованная хейтерами. Причем ей подверглась как сама артистка, так и ее семья. Но Диана продолжила идти к своей мечте. Так, она оказалась на шоу «Хочу в ВИА Гру». Иваницкая стала солисткой группы «Дианама», которую продюсировал Константин Меладзе.
В эксклюзивном интервью сайту «Страсти» Диана Иваницкая рассказала о поисках самой себя в сольной карьере, о пробах в группу SREBRO на место Ольги Серябкиной и о том, как важно не сдаваться.
— Впервые вы стали моделью в 8 лет. Как это произошло? На вас случайно обратили внимание или же имели место кастинги?
С пяти лет я занималась бальными танцами, и в ДК (дворец культуры, прим. «Страсти»), где проходили тренировки, открылось первое модельное агентство. Насколько я помню, они увидели меня на репетиции и подошли к моей маме с предложением обучаться, и строить модельную карьеру. Вот так все и закрутилось, через месяц я уже победила в международном конкурсе красоты Mini miss international.
Затем конкурсов и побед стало намного больше. Но мы по незнанию отдавали большие деньги на подготовки, костюмы, перелеты. А потом и вовсе на конкурсе «Юная мисс Мира» подошли представили мероприятия и сказали: «мы сейчас продаем места, поэтому если вы хотите, чтобы ваш ребенок победил, нужно заплатить». Мы, конечно же, ничего не заплатили, и я взяла самое последнее место, но я не расстроилась, а очень смеялась на сцене, когда было награждение. Мы были безумно разочарованы, что все стало коррумпировано, и, конечно же, сняли розовые очки. Больше таких прецедентов не было.
— Расскажите о вашей поездке в Париж и борьбе за призовое место в конкурсе красоты.
Меня пригласили на музыкальный конкурс «Юность Планеты» по типу Евровидения для подростков. Это была моя первая победа в вокальном конкурсе, а у меня их было очень много. Но я никогда не расстраивалась, а только шла вперед! В конкурсе было три тура. Подростки почти со всех стран, страшновато было ли мне, спросите? Нет, я вышла на сцену, будто я на своем концерте. Я так увлеклась, что вытащила на сцену маленьких деток, которые так яростно пытались залезть и танцевать рядом со мной. Мое сердце растаяло, а сердца жюри и их родителей тем более. Как только я зашла за кулисы, весь зал начал скандировать «на бис, на бис». Вот так я получила заветную статуэтку победителя. Потом заметило меня одно модельное агентство и предложило принять участие в Miss perfection. Конкурс должен был начаться в следующем месяце. Конкуренция была большая. Девочки хоть и были юны, но при этом очень недоброжелательны. Меня это очень огорчало, потому что я всегда за человечность. Главное, чтобы все были здоровы и у всех все было хорошо. Залог моего успеха всегда заключался в том, что для меня победа никогда не стояла на первом месте. Мне просто всегда было в кайф от самого процесса.
— Такие мероприятия для подростков не уступают по уровню стресса и тяжести подготовки соревнованиям среди взрослых?
Мероприятия?! Школьные экзамены, по-моему, самый высокий уровень стресса. А остальное все пустяки.
Ну а если серьезно, единственный раз, где у меня дрожали руки и тряслось все тело, это на «Х-факторе». Конечно, для 16-летнего ребенка это большая психологическая нагрузка. Камеры, софиты, злое жюри со сценарием. Мне было не по себе. Во втором туре я настолько переживала, что, выйдя на сцену, вообще забыла какую мы песню исполняем. Годы закалки прошли даром. Телевидение имеет две стороны, плохую и хорошую. И тут я, конечно же, хлебнула. Мало того, что у меня был нервный срыв, я год не пела и даже не посещала все творческие уроки. Также я столкнулась с диким хейтом, высосанным из пальца. Обзывали и обсуждали даже внешность моей мамы. Мне было больно вдвойне. И вот представьте, что я испытывала в 16 лет. Прожила бы я эту школу выживания?? Да! Благодаря этому я стала сильной со стальными нервами. Но боюсь, что не каждый ребенок способен это прожить. Я, к сожалению, видела, как люди ломаются и в итоге не становятся обратно на свою колею.
— В какой момент вы стали больше интересоваться музыкой, чем моделингом?
Я совмещала музыку и моделинг, мне не составляло труда. Но потом начался переходный возраст, и я все бросила и вообще вела себя ужасно. Родителям было не просто со мной. Как-то раз мама забрала меня из школы и сказала: «пошли, погуляем в парк». Она меня накормила вкусняшками и потом специально повела в ДК, где проходил кастинг «Х-фактор». И говорит: «Ди, давай прикольнемся, пройди кастинг!» Это было очень смешно. После этого я встала на рельсы шоу-бизнеса.
— Расскажите об участии в шоу «Х-фактор». Кому из членов жюри не понравилось ваше выступление? Как эта ситуация отразилась на вас как на начинающем артисте?
Самым ужасным эмоциональным потрясением на «Х-фактор» было, когда во втором туре я забыла слова. Дальше, конечно же, я не прошла. Но я не могла себе этого простить. Целый год я не брала в руки микрофон и не посещала уроки вокала. А что по поводу харизмы, я всем очень понравилась. Им нужно было для шоу разыграть интригу. И они очень расстроились, что я перенервничала и не смогла спеть так, как на меня возлагались надежды. И я их подвела.
— Расскажите о заявке на шоу «Хочу в ВИА Гру» и о взаимодействии с продюсером Константином Меладзе. Это он разглядел в вас талантливую певицу?
Ой, это тоже была очень смешная ситуация! На втором туре я надела платье, туфли, выбрала песню и снова забыла слова на сцене. Я подумала: «Ну все, Ди! Ты — безнадега». Но я не растерялась и сделала вид, что так и нужно. И им показалось, что я держалась уверенно. Константин оценил это, и я была ему очень благодарна за второй шанс.
— Расскажите о вашем периоде в составе коллектива «Динама». Что это было за время?
Для меня это было сумасшедшим и беззаботным периодом в жизни. Я иногда скучаю по тем временам.
— С какими из российских звезд шоу-бизнеса вас удалось поработать? Кого можете выделить из них?
Я не задумывалась об этом. Мы сейчас с командой активно думаем, с кем могла бы я спеть. Пока затрудняюсь вам ответить на этот вопрос.
— Почему «Динама» распалась?
Вы знаете, сколько лет прошло, а я до сих пор не понимаю причину. Я никогда не забуду этот проект. Он был очень крутой.
— После этого вы перенесли депрессию, о чем сами говорили в интервью. Что происходило с вами в тот период?
Депрессия у меня была очень затяжной, 5 лет точно. Я очень много работала, не спала ночами, сидела до утра на студии. И мне катастрофически не везло с парнями, я была в диком отчаянии. Но потом я случайно встретила мужчину мечты, вышла замуж, и он постепенно излечил все мои душевные раны.
— Расскажите об опыте работы телеведущей. Как вы пришли к этому?
У нас была своя передача на ЮморБоксе «Динама шоу» — очень смешная. Шоу закрыли, когда группа распалась.
— Вы пробовали свои силы на кастинге группы SEREBRO. Расскажите, как это происходило.
Мне позвонили из лейбла и предложили встретиться. Когда я пришла, то поняла, что меня рассматривают на место Оли (Ольга Серябкина, прим. «Страсти»). О шоу тогда еще никто ничего не знал. Потом месяц тишины, и мне опять позвонили и позвали на кастинг.
— Расскажите о вашем сольном проекте IVANITSKAYA. На данный момент вы продолжаете заниматься им? Какие песни и проекты ждут ваших фанатов в ближайшее время?
4 года я все делала с подругой, которая по совместительству еще и хороший таргетолог. Маленькими шагами мы стремились только к одному, чтобы как можно больше людей услышали мои песни, а дальше как карта ляжет. Сейчас у нас уже большой женский коллектив профессионалов, и я счастлива! Поэтому каждый месяц, я буду радовать слушателей новыми песнями.
— Что является для вас страстью в жизни?
На данный момент моя единственная страсть это музыка. Я не представляю свою жизнь без нее. Не могу не слушать ее и не петь. Ну и еще я очень люблю вкусно покушать.