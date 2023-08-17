«Это была настоящая каторга»: актриса с алопецией рассказала о детстве в больницах
Актриса с алопецией Лиза Крутиш объяснила отказ от трансплантации волос.
© Личный архив Лизы Крутиш/ фотограф Яна Иванова
Модель, актриса и участница юмористического шоу «Comedy Баттл» Лиза Крутиш рассказала о жизни с тотальной алопецией. Этот диагноз девушке поставили в год. Все детство она провела в кабинетах врачей и целительниц, а потом научилась жить без волос и приняла себя. Она дала откровенное интервью порталу «Страсти».
Необычная девочка родилась в Казахстане на берегу Каспийского моря. Когда родители заметили, что у ребенка есть проблемы с ростом волос, то обратились к врачу. По словам Лизы, 26 лет назад об алопеции было известно не так много. Врачи назначали обследования, одно за другим.
«Все детство меня таскали по больницам. Я это ненавидела всем сердцем, для меня это была настоящая каторга. Да и какому ребенку понравится проводить время с иголками в венах и в машинах МРТ, постоянно сдавая анализы и проверяя все, что только можно проверить. Меня обследовали в Актау, в Астане, в Москве. Меня водили к разным гадалкам-апайкам, которые что-то очень активно бормотали себе под нос и водили руками над моей головой. Даже пробовали китайскую медицину, что во мне отзывается легким ужасом сейчас», – поделилась Лиза.
Врачи говорили разное: что у ребенка был сильный стресс, который повлек за собой тотальное выпадение волос. Было также предположение об отравлении химическими металлами, так как ее отец работал тогда на заводе. Говорили, что алопеция врожденная – отсутствие луковиц или же состояние, связанное с генетическими расстройствами. Как правило, такая патология сопровождается нарушением развития кожного покрова и эндокринными нарушениями.
«Мне даже вырезали кусочек кожи на затылке, чтобы посмотреть наличие луковиц, но я не помню результат анализа, лишь сам процесс, который отпечатался в виде шрама. У меня есть неполадки с эндокринной системой, которые выражаются в аутоиммунном тиреоидите — болезни Хашимото. В детстве мне точно давали что-то в рамках лечения щитовидной железы, поэтому с этим я живу давно, но оно меня особо не беспокоит. Главное, постоянно наблюдаться и делать полный чекап», – рассказала собеседница.
С годами девушка приняла себя, а сейчас гордится своей необычной внешностью. Лиза призналась, что уже не представляет себя с волосами. Поэтому она отказалась бы от трансплантации, если бы была такая возможность.
«Мне кажется, что мы не просто так приходим в том или ином воплощении, и я здесь тоже не просто так без волос прохожу весь свой жизненный опыт. Мне нравится то, какой меня сформировала алопеция», – поделилась девушка.
Полное интервью Лизы Крутиш, где она рассказала о своей карьере в кино и реакции окружающих на лысую девушку можно прочитать здесь.