«Это была настоящая каторга»: актриса с алопецией рассказала о детстве в больницах

Модель, актриса и участница юмористического шоу «Comedy Баттл» Лиза Крутиш рассказала о жизни с тотальной алопецией. Этот диагноз девушке поставили в год. Все детство она провела в кабинетах врачей и целительниц, а потом научилась жить без волос и приняла себя. Она дала откровенное интервью порталу «Страсти».

Необычная девочка родилась в Казахстане на берегу Каспийского моря. Когда родители заметили, что у ребенка есть проблемы с ростом волос, то обратились к врачу. По словам Лизы, 26 лет назад об алопеции было известно не так много. Врачи назначали обследования, одно за другим.

«Все детство меня таскали по больницам. Я это ненавидела всем сердцем, для меня это была настоящая каторга. Да и какому ребенку понравится проводить время с иголками в венах и в машинах МРТ, постоянно сдавая анализы и проверяя все, что только можно проверить. Меня обследовали в Актау, в Астане, в Москве. Меня водили к разным гадалкам-апайкам, которые что-то очень активно бормотали себе под нос и водили руками над моей головой. Даже пробовали китайскую медицину, что во мне отзывается легким ужасом сейчас», – поделилась Лиза.

Врачи говорили разное: что у ребенка был сильный стресс, который повлек за собой тотальное выпадение волос. Было также предположение об отравлении химическими металлами, так как ее отец работал тогда на заводе. Говорили, что алопеция врожденная – отсутствие луковиц или же состояние, связанное с генетическими расстройствами. Как правило, такая патология сопровождается нарушением развития кожного покрова и эндокринными нарушениями.