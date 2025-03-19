«Это была классная покупка»: Анастасия Пивоварова раскрыла, на что потратила большие деньги с тенниса

Теннис — не только дорогой вид спорта, но также и хороший источник заработка. Анастасия Пивоварова, семикратная чемпионка России и экс-вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет, уже рассказала сайту «Страсти» о баснословных тратах на подготовку к турнирам. Кроме того, она поделилась с нами информацией о самых больших покупках, которые она сделала на деньги, заработанные на корте.

По словам Анастасии, первой ее крупной покупкой стал автомобиль в Германии. Спортсменке пришлось купить машину, в данном случае BMW Mini Cooper, чтобы ездить на тренировки. Взять авто на прокат тогда было очень сложно.

«Очень ее любила. Это была классная покупка», — заявила теннисистка.

Вторая большая покупка Пивоваровой — это квартира в Москве. Еще очень много средств у спортсменки уходило на восстановление.

«Практически 70% моих доходов уходило на то, что я покрывала лечение бесконечных травм, потому что это все очень дорого стоит — физиопроцедуры, врачи, диагностики», — рассказала Анастасия.

Полное интервью с победительницей 17 турниров ITF читайте по этой ссылке. В нем вы узнаете, в чем секрет красоты Пивоваровой и как ей удается совмещать карьеру и личную жизнь.