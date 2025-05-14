«Это был хороший шанс»: Катя Лель объяснила, почему отказалась от приглашения в группу «Блестящие»

Катя Лель заявила, что не жалеет из-за отказа на приглашение в группу «Блестящие». Певица рассказала о пути к успеху сайту «Страсти».

Сегодня имя Кати Лель известно во всем мире, но когда она начинала, то столкнулась со многими трудностями. По словам Лель, в нулевые у нее была возможность заявить о себе как о солистке группы «Блестящие». Однако Катя отказалась от приглашения в коллектив ради карьеры самостоятельного артиста.

«Конечно же, это был, безусловно, хороший шанс попасть в шоу-бизнес. Но я понимала, что моя творческая жизнь должна сложиться в сольном пении, поэтому я не жалею и именно поэтому отказалась пойти на прослушивание в группу «Блестящие»», — пояснила Катя.

По словам Лель, она всегда верила в свой успех. Певица пережила критику коллег, выполняла суровые наставления продюсера и научилась жить «под прицелом». Катя не скрывает, что благодарна всем испытаниям, которые сделали ее сильнее и привели к славе.

«Я всегда верила в свой успех, несмотря даже на годы невыносимой борьбы в шоу-бизнесе, когда меня уничтожали не по-детски. Я всегда верила в то, что это пройдет. Поэтому благодарю за все эти годы испытаний», — высказалась артистка.

Полное интервью Кати Лель об участии в музыкальном шоу «Поймай меня, если сможешь» телеканала «Россия», самом необычном выступлении и даре исцеления читайте здесь.