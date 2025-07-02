«Это был большой праздник»: Лиза Моряк рассказала, как узнала о второй беременности

Лиза Моряк рассказала, что узнала о второй беременности на съемочной площадке. Актриса вспомнила о съемках «Сказки о царе Салтане» в беседе с сайтом «Страсти».

Весной 2025 года Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями во второй раз. По словам актрисы, она узнала, что находится в положении на съемочной площадке проекта. Моряк призналась, что новость о пополнении в семье стала для них долгожданным чудом.

«Съемки сначала проходили в Москве, потом в Подмосковье, Геленджике. Под конец съемок я узнала, что нахожусь во второй раз в статусе беременной. Это было прекрасно! Можно сказать, что мы устроили романтическую экспедицию в Геленджик! Для нас это был большой праздник, чудо, которого мы ждали! Мы ездили в красивые места, снимали. Все прошло классно! Для меня приятно, что все значимые события так или иначе связаны с работой!» — рассказала Лиза.

Моряк родила дочь по имени Шарлиз. Однако актриса была уверена, что ждет сына. Поначалу знаменитость даже расстроилась, что не смогла «прочувствовать» своего ребенка.

«Я вообще считала, что у меня родится мальчик — был острый живот. Мне все говорили, что я очень хорошо выгляжу. Есть же поверье, что, если женщина ждет мальчика, то она раскрывается в своей красоте. У нас была гендер-пати, и я ее сделала лишь для того, чтобы собрать близких, оставить воспоминания. Я действительно не знала пол ребенка, но предполагала. Когда же я увидела на гендер-пати, что будет девочка, то зависла на несколько минут. Было даже расстройство, что интуиция подвела, хотя я — человек с тонкой душевной организацией, но прочувствовать ребенка не смогла. Потом, через день, осознала: здорово, что у Элизабет появится сестра, что у нас будет женское царство!» — резюмировала она.

Полное интервью Лизы о съемках в фильме «Простоквашино» и материнстве читайте здесь.