«Это близкий мой человек, 10 лет жизни»: Киркоров отреагировал на слова Пугачевой о фиктивном браке

«Это мой близкий человек. 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я ей благодарен, она меня многому научила. У меня вообще нет к ней никаких претензий и вопросов. Великая певица нашей современности», — пояснил артист.

Киркоров напомнил, что в этом году хиту певицы «Арлекино» исполняется 50 лет. По его словам, это внушительный срок для большого артиста.

Пугачева и Киркоров поженились в 1994 году. Их брак просуществовал до 2005 года. Певец признавался, что не разговаривает с бывшей женой уже пять лет после ссоры.

Ранее Киркоров предложил включить песни Аллы Пугачевой в школьную программу.

