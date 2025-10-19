«Это близкий мой человек, 10 лет жизни»: Киркоров отреагировал на слова Пугачевой о фиктивном браке
В новом интервью уехавшая из России Алла Пугачева высказалась о браке с Филиппом Киркоровым. Примадонна заявила, что вышла замуж за короля поп-эстрады по просьбе его матери и назвала этот союз фиктивным. Народный артист рассказал корреспонденту сайта «Страсти» на дне рождения телеканала МУЗ-ТВ в Кремле, как отнесся к словам бывшей супруги.
Исполнитель хита «Цвет настроения синий» признался, что не держит обид на Пугачеву. Певец уважительно отозвался о бывшей жене и выразил ей благодарность за все сделанное для него.
«Это мой близкий человек. 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я ей благодарен, она меня многому научила. У меня вообще нет к ней никаких претензий и вопросов. Великая певица нашей современности», — пояснил артист.
Киркоров напомнил, что в этом году хиту певицы «Арлекино» исполняется 50 лет. По его словам, это внушительный срок для большого артиста.
Пугачева и Киркоров поженились в 1994 году. Их брак просуществовал до 2005 года. Певец признавался, что не разговаривает с бывшей женой уже пять лет после ссоры.
Ранее Киркоров предложил включить песни Аллы Пугачевой в школьную программу.
