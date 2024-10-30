«Это адекватно»: продюсер высказался о Косте Лакосте, продающем билеты на шоу за 30 тысяч рублей

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов отреагировал на новость о том, что в Екатеринбурге билеты на концерт украинского певца Косты Лакосты продают за 33 тысячи рублей. Его слова приводит сайт «Страсти».

Ранее артист сообщил, что его концерт в уральском городе состоится 30 ноября. При этом цены на билеты на выступление в концертном зале Tele Club начинаются от 2,7 тысячи рублей и могут достигать 33 тысяч.

По мнению продюсера, подобный ценник на билеты вполне оправдан.

«Это адекватно, Коста является одним из немногих популярных артистов сегодняшнего времени на эстраде. Подобные расценки также должны оправдать его гонорар, а, как правило, если ценник высокий на билеты, значит организаторы и команда артиста считают, что он популярен. Соответственно исполнитель всегда делит гонорар со своей командой: директор, звукорежиссер, администратор или пиарщик, танцоры и так далее. Расходов очень много, как правило, бывает. У Косты очень много крутых хитов и коллабораций с артистами, как Лолита, например», — поделился медиаменеджер.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, сколько группа «Дискотека Авария» получала за один корпоратив.